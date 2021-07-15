89 davadan 288’i karara bağlandı! Kıyamete kadar gün yüzü görmeyecekler





Şimdiye kadar çıkan kararlarda, darbeye katılan sanıklara "Türkiye Cumhuriyeti'nin öngördüğü anayasal düzeni cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet hapis cezaları verilirken, her bir şehit için de ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet hapis cezaları verildi. Anayasayı ihlale yardım, öldürmeye teşebbüs, yaralama, alıkoyma, haberleşmenin engellenmesi, mala zarar verme, yağma gibi onlarca suçtan da ayrıca binlerce yıla varan hapis cezalarına hükmedildi.