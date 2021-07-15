Afrin’de PKK vahşeti

Terör Örgütü PKK/YPG/PYD'nin Afrin bölgesinde infaz ederek katlettiği kişileri toplu mezarlara gömdüğü ortaya çıktı. Bölgede yapılan kazı çalışmalarında tüyler ürperten manzara ile karşılaşıldı. İlk gün yapılan kazılarda Çuvallar içerisinde 35 kişinin iskeletleri bulundu. Hava kararınca kazı çalışmalarına ara verildi. Dün sabahtan itibaren tekrar başlayan kazı çalışmalarında toplu mezardan çıkan ceset sayısı 61'e çıktı.

Afrin'de yerel savcıya yapılan bir ihbar, PKK/YPG/PYD'nin katliamını gözler önüne serdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre 2018 yılı Ocak ayında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı harekatı başlamadan birkaç gün önce Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından Afrin merkezdeki Yeni Afrin Mahallesi'nde boş araziye iş makineleriyle 15-20 metre genişliğinde açılan çukurlara, yine örgüt mensuplarınca başka yerlerde öldürdükleri kişileri kamyonetlerle getirerek gömdükleri şeklinde ihbar yapıldı.

Yerel savcının talimatıyla yerel kolluk güçleri tarafından söz konusu adreste kazı çalışması başlatıldı.

TÜYLER ÜRPERTEN MANZARA İLE KARŞILAŞILDI

İş makineleriyle yapılan kazı çalışmasında tüyler ürperten manzara ile karşılaşıldı. İş makineleri toprağı kaldırdıkça PKK/YPG/PYD'nin katliamı ortaya çıktı.

Topraktan çıkartılan çuvallar içerisinde ilk gün yapılan kazılarda 35 kişinin cesedine ulaşıldı. Dün sabah devam edilen kazılarda toplum mezardan çıkan ceset sayısı 61'e çıktı.

HATAY VALİSİ DOĞAN SAYININ 61'E ÇIKTIĞINI DUYURDU

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Terör Örgütü PKK/YPG/PYD'nin Afrin bölgesinde infaz ederek katlettiği kişileri gömdüğü toplu mezardan yapılan kazılar neticesinde ceset sayısının 61'e çıktığını söyledi.

Afrin'de bir ihbar üzerine yerel polis ve yerel savcının nezaretinde yapılan kazılar sonucunda bir toplu mezar bulunduğunu belirten Vali Doğan, "Terör Örgütü PKK/YPG/PYD'nin ne tür suçlar işlediği ve neler yaptığı zaman zaman ortaya çıkıyor. Dün toplu mezardan çıkan ceset sayısını açıklamıştık. Bu sayı 35'ti ancak şu an sabah itibari ile rakam 61'e çıktı ve çalışmalar halen devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Afrin harekatından birkaç gün önce Afrin'de bulunan sivil halktan rakamını bilmediğimiz sayıda insan YPG terör örgütü tarafından katledilmiş. Katledilen bu insanlar Afrin'in hemen kenar mahallesinde kepçelerle, dozerlerle açılan mezarlara gömülmüştür. Dün bir ihbar üzerine bir çalışma yapıldı. Bu çalışma neticesinde elde ettiğimiz rakamın akşama doğru artacağını düşünüyoruz. Yerel savcı orada, sağlık birimleri orada, yerel polis çalışmasını devam ettiriyor. YPG terör örgütünün işlemiş olduğu bu insanlık suçunu bütün uluslararası örgütlerin görmesini istiyoruz. Biliyorsunuz 1 ay önce YPG terör örgütü yine Afrin'deki bir sivil hastaneyi hedef almış, 14 sivil vatandaş orada şehit olmuştu. Bunların tacizleri sivil halk üzerine devam etmekte. Bombalı araçlarla Tel Rıfat ve Minbüç'ten atmış oldukları füzelerle Afrinde yaşayan vatandaşlar taciz edilmekte. Toplu mezarla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettiriyor. Zaman içerisinde buradaki gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Ben buradan Terör Örgütü PKK/YPG/PYD'yi lanetliyorum. Bu uluslararası insanlık suçununda dünya tarafından görülmesini ve yerinde gelinip incelenmesini talep ediyorum." diye konuştu.