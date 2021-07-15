AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Şehitlere can borcumuz var

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 15 Temmuz mesajı yayımladı. Twitter'dan paylaşımda bulunan Kurtulmuş, şehitlere rahmet diledi, gazilere ise şükranlarını sundu.

"CAN BORCUMUZ VAR"

Kurtulmuş'un Twitter üzerinden gerçekleştirdiği 15 Temmuz paylaşımı şöyle:

15 Temmuz'da destan yazarak şehid olan tüm kahramanlara can borcumuz var.

Her birini rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.