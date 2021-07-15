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Giriş Tarihi: 15.7.2021 11:40

AK Parti'den 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye'yi sapık bir dini anlayışa teslim etmek isteyen bu alçaklar...

AK Parti'den 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye'yi sapık bir dini anlayışa teslim etmek isteyen bu alçaklar...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde bir paylaşımda bulundu. Çelik, "Türkiye'yi sapık bir dini anlayışa teslim etmek isteyen bu alçaklar, o gece milletin güçlü iradesiyle emellerine kavuşamadılar." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kendi milletine silah çeken asker üniforması giymiş teröristler, Türkiye'yi sapık bir dini anlayışa teslim etmek isteyen bu alçaklar, o gece milletin güçlü iradesiyle emellerine kavuşamadılar." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Milletimizin topyekun milli egemenliğe sahip çıkıp, darbeci işgale direndiği o güne inançla bağlıyız. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükranla... Kendi milletine silah çeken asker üniforması giymiş teröristler, Türkiye'yi sapık bir dini anlayışa teslim etmek isteyen bu alçaklar, o gece milletin güçlü iradesiyle emellerine kavuşamadılar."

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AK Parti'den 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye'yi sapık bir dini anlayışa teslim etmek isteyen bu alçaklar...
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