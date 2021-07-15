‘Aşıda 60 milyon dozu geçtik’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, Koronavirüs Bilim Kurulu
toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Hızlı yürütülen aşılama programı sayesinde aşı miktarının 60 milyon dozu geçtiğini hatırlatan Bakan Koca, şu bilgileri verdi:
"Birinci doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar 2. doz aşılarını 4 hafta sonra, BioNTech
aşısını olanlar ise 2. doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler. Aşı olma oranı düşük olan illerimizde vaka sayıları bir önceki haftaya oranla birkaç kat yükseliyor. Bayrama güvenle girmek için 1. ve 2. doz aşılarımızı olmalıyız. Bayramda bir araya gelirken kesinlikle tedbirlerden taviz vermemeliyiz. Elbette yeniden kısıtlamalara ihtiyaç olacak bir gündemde değiliz. Ancak tedbirlere uymaz ve aşımızı olmazsak telafisi güç günlerle karşılaşabiliriz. Güçlü bir normale dönüşün şartı, aşı olarak toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır."
43 VEFAT
Öte yandan Türkiye'de, dün 238 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı. 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 5 bin 63 oldu. Son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 1 milyon 280 aşı uygulandı. 18 yaş üstü birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 61.94, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 29.98 olarak gerçekleşti.