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Giriş Tarihi: 15.7.2021 19:49 Son Güncelleme: 15.7.2021 20:00

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının etkinlik oranını paylaştı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının etkinlik oranını paylaştı

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Sinovac Kovid-19 aşısının iki doz etkinliğinin yüzde 83,5 olarak belirlendiğini duyurdu.

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz Sinovac %83,5 etkili. Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet'te yayımlandı." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının etkinlik oranını paylaştı
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