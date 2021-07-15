Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının etkinlik oranını paylaştı

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz Sinovac %83,5 etkili. Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet'te yayımlandı." ifadelerini kullandı.