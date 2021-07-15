Başkan Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’ni ziyaret edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ankara'daki programının ardından akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI'NI ZİYARET EDECEK
Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki saatlerde 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret edeceği öğrenildi. Anıt çevresinde emniyet güçleri ve Cumhurbaşkanlığı korumaları geniş güven önlemi aldı. Ellerinde Türk Bayraklarıyla anıta gelen vatandaşların Başkan Erdoğan'ı bekleyişi sürüyor.