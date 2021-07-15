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Giriş Tarihi: 15.7.2021 22:00

Başkan Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’ni ziyaret edecek

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Başkan Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’ni ziyaret edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar’da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek. Geniş güvenlik önlemi alınan anıt ve çevresinde vatandaşların Başkan Erdoğan’ı bekleyişi sürüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ankara'daki programının ardından akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI'NI ZİYARET EDECEK

Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki saatlerde 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret edeceği öğrenildi. Anıt çevresinde emniyet güçleri ve Cumhurbaşkanlığı korumaları geniş güven önlemi aldı. Ellerinde Türk Bayraklarıyla anıta gelen vatandaşların Başkan Erdoğan'ı bekleyişi sürüyor.

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Başkan Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’ni ziyaret edecek
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