Kademeli normalleşmenin üçüncü aşaması yaşanırken bayramda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağına dair açıklamalar yakından takip ediliyor. 1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaların büyük bir bölümünün kaldırılmasının ardından önümüzdeki süreçte yaşanacak olan Kurban Bayramı için kısıtlama gelip gelmeyeceği milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Hal böyle olunca; "Bayramda yasak var mı? Bu sene 2021 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklama geldi mi?" sorularına yanıt arayanlar için işte sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler.
KURBAN BAYRAMI'NDA YASAK OLACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta ve delta plus (artı) varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, bayramın, hareketliliğin yoğunlaşacağı önemli bir dönem olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Biz bayrama kadar aşılanması gereken 62 milyona yakın 18 yaş üstü vatandaşın, 42-43 milyon gibi bir rakam eden en az yüzde 70'inin en az bir aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz. Onun için bütün illeri dünden itibaren yayımladığımız il bazlı aşı oranlarıyla birlikte illerin bu noktadaki durumunu ve her ilde oranı artırmak üzere yapılması gereken yaklaşımları yerinde karar vererek, mobil ekip sayılarımızı da olabildiğince artırarak, bir an önce bu hedefe ulaşıp toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz."
Bakan Koca, "Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok." değerlendirmesinde bulundu.
BAYRAMDA YASAK VAR MI, KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Şu an bayramda ülke genelinde uygulanacak bir sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor. En son gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından son veriler ele alındı ve kısıtlama olmayacağı açıklandı.
İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Toplantıda corona virüsü salgını ve aşılamadaki son durum görüşülürken, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da karara bağlandı.
Kurban Bayramı tatili ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulundu. Buna göre, 2021 Kurban Bayramı 16 Temmuz Cuma akşam - 26 Temmuz Pazartesi sabaha kadar tatil olacak. Pazartesi günü yarım gün olacak.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma