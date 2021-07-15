Bekçileri pompalı tüfekle vurdu

Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde yaşanan olay şöyle gelişti: Karadeniz Mahallesi TOKİ Konutları'nda iki aile arasında silahlı kavga ihbarı üzerine bölgede devriye görevi yapan Gökçen Koşal
(21) ve Fırat Doğan
adlı bekçiler olayın yaşandığı apartmana gitti. Bekçiler, silahlı kavgaya karıştıkları öne sürülen Necip Sevil
(55) ile oğlu Yalçın Sevil'den ellerinde bulunan pompalı tüfeği vermelerini istedi. Tüfeği vermek istemeyip evinin kapısını kilitleyen Necip Sevil, kapıyı açmaya çalışan bekçilere ruhsatsız pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı sonucu yaralanan iki bekçi hastaneye kaldırıldı. Başından vurulan bekçi Koşal yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Doğan ise Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit Koşal için başsağlığı mesajı yayımladı.
'Bekçi olduğunu bilmiyordum'
OLAYDAN sonra bir apartmana gizlenen şüpheli Necip Sevil ile oğlu Yalçın Sevil özel harekât polisinin operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli baba ve oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin "Niye ateş ettin?" sorusu üzerine Necip Sevil, "Gelenlerin bekçi olduğunu bilmiyordum" dedi.