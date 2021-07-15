"Bin defada kanım aksa yine şehit olmak isterim" dedi, 1 hafta sonra şahadet şerbeti içti

Yozgatlı olan Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine, çocukluk hayali askerliğe 2012 yılında Uzman Çavuşluk sınavını kazarak adım attı. İlk görev yari olan İstanbul Topkule Kışlası'nda çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile komutanlarının taktirini alan Hallit Yaşar Mine, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin ateş çemberine aldığı nöbetteki askerilerini kurtarmak için kendini feda etti.

ALBAYI İLE BİRLİKTE ŞEHİT OLDU

15 Temmuz günü oğlu Halit Yaşar'ın küçük kardeşini arayarak "Aman dikkatli olun. Anlamadığımız şekilde ortalık karışık" diyen Halit Yaşar Mine'ye akşam telefonla ulaştığını belirten Şehit Annesi Ayşe Mine; "Saat 23.30 oğluma ulaştım. Halit Yaşar bana da "Anne ortalık çok karışık ne olduğunu bilmiyorum. Görev yerine gidiyorum ben sizi ararım dedi' ve telefonu kapattı. Bu Halit Yaşar ile son görüşmemiz oldu. Albay Sait Öztürk darbenin olduğunu öğrenince oğlum Halit'i ve iki polisi alıp kışlaya gidiyorlar. Gece saat 12'den sonra çatışma oluyor. O çatışmada Sait albay şehit düşüyor. Askerleri oğlumu arayıp 'Komutanım biz nöbet kulübelerindeyiz ve ateş altında sıkıştık. Bizi buradan kurtarın' diyorlar. Oğlumda o askerlere destek için gidiyor. Komutanları gitme ne olduğunu bilmiyoruz demelerine rağmen Halit gidiyor. Oğlum ormanlık alandaki nöbetçi kulelerinden askerleri kurtarıyor ama kendisi şehit düşüyor" dedi.

TARİH ONLARI HAİN EVLATLARIMIZI KAHRAMAN OLARAK YAZACAK

15 Temmuz'u yapan hain FETÖ'cülerin en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediklerini belirten Şehit Annesi Ayşe Mine; "Allah onların cezasını bu dünyada da versin ve bizde görelim. Bir asker bir askere yada halkına bunu nasıl yapar? Helikopter kazasında şehit düşen Tuğ General Osman Erbaş, oğlumun cenazesine gelmişti. Ben kendisine 'Bir asker bir askere bunu yapar mı? diye sormuştum. Osman Paşa ise "Sakın onlara asker deme onlar vatan hainiydi" dedi. Osman paşanın da dediği gibi onlar tarihe hain olarak geçecek evlatlarımız kahraman olarak" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DİRAYETİYLE DARBE BASTIRILDI"

15 Temmuz'un seyrini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değiştirdiğini belirten Şehit Annesi Ayşe Mine;"15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu olaylar önlendi. Eğer o olmasaydı FETÖ'cü hainler emellerine ulaşmış olacaklardı. Cumhurbaşkanımızın milleti sokağa davet etmesiyle birlikte FETÖ'cülerin tüm planları alt üst oldu ve darbenin seyri değişti. Allah böyle hainlere fırsat vermesin. Evlatsız yaşanır ama vatansız yaşanmaz. En yakın örnek komşumuz Suriye. Bizler onlar gibi başka ülkelere de sığınamayız. O yüzden bu vatanın kıymetini çok iyi bilmeliyiz" dedi.

ŞEHİT OLACAĞIM ANNE, BEN EVLENEMEM DEDİ

Oğlunun şehitliği dilinden düşürmediğini belirten Şehit Annesi Ayşe Mine; "Oğlumun şehitlik sürekli dilindeydi. Bana sürekli anne ben şehit olmak istiyorum diyordu. Oğlum vatan sevdalısı bir çocuktu. Hatta şehit olmadan önce sosyal medya hesabından "Bin defada kanım aksa şehit olmak isterim" diye paylaşım yapmıştı. Bir hafta sonrada şehit düştü. Allah duasını kabul etti ve oğlum şehitlik makamına erişti. Ne mutlu ki bana sözünün eri bir evlat yetiştirmişim. Oğlumu evlendirmek istedik ama kabul etmedi. Kendisi bana 'Anne ben hadi şehit oldum, o zaman ne olacak. Arkamda gözü yaşlı birini bırakamam" diyerek evlenmedi. Bende oğlum her görev yapan şehit mi oluyor dedim ama yinede Halit'i ikna edememiştik. Demek ki şehitlik içine doğmuş" diye konuştu.

ASKERİ POLİSİ ŞEHİT EDENLE KOL KOLA GEZEN BİZE GELMESİN

Muhalefetten hiç kimsenin bugüne kadar bir şehit ailesi olarak kapılarını dahi çalmadıklarını belirten Şehit Babası Mustafa Mine ise; "Bu şehitler sadece bizim değil tüm Türkiye'nin evlatları. Bizim kapımız herkese açık, sadece terörist cenazelerine gidenler bize gelmesin. Onlar benim askerimi polisimi şehit etsin, sen git onlarla kol kola gez. Bu çok mantıksız bir şey. Oy yüzden bize gelmesinler" dedi.