Bu vatana ikizlerim değil ailem feda olsun

Adana'da 1990 yılında ikiz olarak dünyaya gelen Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler, birlikte okudular, birlikte polis oldular ve aynı evlendiler. Hayatlarının neredeyse tamında birbirlerinden ayrılmayan ikiz kardeşler, en büyük hayalleri olan polis havacılık dairesinin sınavını da kazanarak Ankara'ya gittiler. Aynı gün nikah kıyıp aynı yıl evlenen imiz kardeşler, geçici görevle Polis Havacılık Dairesi'nde 15 Temmuz gecesi FETÖ hainlerin düzenlediği hava saldırısında yine birbirlerinden ayrılmayarak şahadete de birlikte yürüdüler.

HAYYALERİ ASTSUBAY OLMAKTI, POLİS OLDULAR

Adana'da bir işçi maaşıyla yetiştirdiği 3 evladından ikisini vatana şehit veren baba Ali Oruç, 15 Temmuz'un 5 yıldönümü öncesi Sabah'a konuştu. Yokluk içinde büyüttüğü oğulları Ahmet ve Mehmet Oruç'un aslında hayallerinin astsubay olmak olduğunu belirten Ali Oruç; "Biz asker kökenli bir aileyiz. Benim kardeşlerdim amcalarım askerdir. Ahmet ve Mehmet'te amcaları gibi astsubay olmak istediler. 5 yıl boyunca bir çok kez sınava girmelerine rağmen astsubay olamadılar. Daha sonra polislik sınavına girdiler ve kazandılar. Çocuklarım polis olunca dünyalar benim olmuştu. Ağabeyleri de zaten uzman çavuştu Adana'da özel kuvvetlerde çalışırken, Havacılık Dairesinde sınav açıldığını söylediler. Havacılık teknisyeni olarak orada görev yapmak istiyoruz baba dediler. Çocukluktan beri arkadaş oldukları Yunus Uğur ile birlikte sınavı kazanıp Ankara'ya gittiler" dedi.

İKİZLERİMİ ÖLÜM BİLE AYIRAMADI

İkizlerinin bu dünyadaki kendisine en büyük sürpriz olduğunu belirten şehit babası Ali Oruç, "Eşim ikinci çocuğumuza hamileydi. O zamanlar teknoloji çok gelişmemişti. Biz bir evlat beklerken hastanede ikizlerimin olduğunu öğrendim. O an dünyalar benim olmuştu. Ama ekonomik olarak nasıl bakarım diye de hüzünlenmiştim. Ama Allah edasını verdi. Ahmet ve Mehmet polis olup artık ayaklarının üzerinde duruyorlardı. Ahmet ve Mehmet birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Birlikte okudular, birlikte evlendiler, birlikte polis oldular. Birbirlerinden ayrı kalamazlardı. Polis okulları ayrı illerde olunca her hafta biri birini ziyaret ederdi. Aynı gün nikah kıyıp aynı gün evlendiler. 15 Temmuz gecesi de yavrularım şahadete kahramanca birlikte yürüdüler. İkizlerimi ölüm bile ayıramadı" diye konuştu.

MEZARLIĞI CENNET EVİMİZ SARAY YAPTILAR

15 Temmuz darbe girişiminden 1 hafta önce bayram izni için Ahmet ve Mehmet'in izne geldiğini belirten Şehit Babası Ali Oruç; "Bayramda köydeki mezarlığa gidip annemin ve babamın mezarlarını ziyaret ettik. İkizler orada bana mezarlığın bakımsızlığından dolayı "Baba bir gün gelecek biz bu mezarlığı cennetten bir köşe haline getireceğiz' dediler. Bende inşallah oğlum dedim. Daha sonra Ahmet ve Mehmet Ankara Polis Havacılık Dairesine gittiler. Oradan da 1 aylık doğu görevi için Şırnak'a gideceklerdi. Ancak bir helikopterin parçasının yurt dışından geleceği için Şırnak'a gidişleri ertelendi. 15 Temmuz'da darbe kalkışması olunca Adanalı diğer şehidimiz Yunus Uğur ile birlikte Ahmet ve Mehmet amirlerine bizde gelip size yardım edelim demişler. Amirleri de "Siz daha stajyersiniz gelmeyin demiş. Evlatlarımda silah arkadaşlarımız çarpışırken biz lojmanda duramayız diyerek havacılık dairesine gitmişler. Hangardaki helikopteri çıkarıp yakıt ikmali yapmışlar. Diğer helikopteri de çıkarıp hazırlarken FETÖ'cü hainler F-16'dan iki helikopterin tam ortasına atış yapmışlar. Bu saldırıda oğullarım Ahmet ve Mehmet ile birlikte çocukluk arkadaşları Yunus Uğur Şehit düştü. Evlatlarımı anne ve babamın bulunduğu köydeki mezarlığa defnettik. Yavrularım bir hafta önce bu mezarlığı cennetten bir köşe yapacağız demişlerdi ve dediklerini yaptılar. Demek ki Allah söyletmiş. Mezarlığa oğullarımın adı verildi. Şimdi bu mezarlık gerçekten cennetten bir köşe gibi oldu" dedi.

"BU VATANA İKİZLERİM DEĞİL AİLEM FEDA OLSUN"

İkiz çocukları Ahmet ve Mehmet Oruç'un sürekli kendisine "Baba seni ve annemi saraylarda yaşatacağız" dediğini belirten Şehit Babası Ali Oruç; "Yavrularıma doyamadan rabbim onları benden aldı. Şehitlik gibi yüce bir makam vererek aldı. Ne mutlu ki bana şehit babasıyım. Ahmet ve Mehmet annesine ve bana sizi saraylarda yaşatacağız derlerdi. Yavrularım bunda da sözlerini tuttular. Devletimiz bize çok güzel bir ev yaptı. Ama içindeki tek eksiğimiz Ahmet'im ve Mehmet'im. Bu destanı tüm milletimiz yazdı. Biz vatanımızı bayrağımız için namusumuz için yaşıyoruz. 84 milyon bu vatan için kendini ortaya attı. Bizim başka vatanımızı yok. Düşmanımız çok dostumuz yok. Bugün yine bir kalkışma olsun, bırakın ikizlerimi bir oğlumla bende bu vatan için can vermeye hazırız. Allah bizi vatansız yurtsuz yapmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız var olduğu müddetçe ona desteğimizi sürdüreceğiz. Biz ondan razıyız Allah'ta ondan razı olsun.

KOL KOLA ŞAHADETE YÜRÜDÜLER

15 Temmuz gecesi yayladayken acı haberi aldığını belirten Şehit Babası Ali Oruç; "15 Temmuz'dan 1 gün önce Ahmet'i aradım. Havacılık Dairesindeki eğitimlerinin ardından tayinleri çıkacaktı. Ahmet kendisinin tayininin Van'a Mehmet'in kininde Ankara Esenboğa'ya çıkacağını söyledi. Birbirlerinden ayrılacakları için çok üzgündüler. Bende nasip buraya kadarmış demek ki ayrılık zamanı geldi dedim. 15 Temmuz'da günü ise annesi arayıp ikizlerle şehit olmadan önce konuşuyor. O gece büyük oğlum aradı ve darbe olmuş dedi. Çocukları aradım telefona bakmıyorlar. Eşim çocuklara bir şey oldu dedi. Demek ki içine doğmuş. 15 Temmuz günü Ahmet, Mehmet ve çocukluk arkadaşları Yunus birlikte giderken komiserleri bunlara üççünüz beraber gitmeyin demiş. Bunlarda bizi ancak Allah ayırır demişler. Allah'ta onları ayırmadı. Üçü birlikte kol kola şahadete yürüdüler.