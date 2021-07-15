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Giriş Tarihi: 15.7.2021 10:16 Son Güncelleme: 15.7.2021 10:27

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 15 Temmuz mesajı

AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 15 Temmuz mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Fuat Oktay, "15 Temmuz hain darbe saldırısında bu hayasız akını durduran şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık, tanımıyoruz!" sözüne yer vererek "15 Temmuz hain darbe saldırısında bu hayasız akını durduran şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 15 Temmuz mesajı
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