Demokrasi Müzesi dualarla açıldı! Başkan Erdoğan ile Bahçeli kurdelayı birlikte kesti...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı tüm hızıyla sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sabah ilk olarak Gazi Meclis'e gitti. Erdoğan, burada FETÖ'cü hainlerin ilk bombaladığı alandaki anıta karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen Başkan Erdoğan, daha sonra bir konuşma gerçekleştirerek buradan ayrıldı.

Erdoğan, ikinci programını ise Külliye'de gerçekleştirdi. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Demokrasi Müzesi Açılış Töreni gerçekleştirildi. Erdoğan, törene eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli de açılışa katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, açılış öncesi dua etti. Duanın ardından Başkan Erdoğan, makasların açılışın hatırasına saklanmasına istediğini belirtti.

Erdoğan ve Bahçeli, açılış kurdelasını da birlikte kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı