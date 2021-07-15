Doğu’da 15 Temmuz dualarla anıldı

Erzincan Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen vatandaşlar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşları andı. Yapılan protokol konuşmalarının ardından çocuklar, sahnede İstiklal Marşının 10 kıtasını okudu.

VALİ, O GECEYİ ANLATTI

Ağrı'da da 15 Temmuz çeşitli etkinliklerle anıldı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansa katılan 15 Temmuz Hain Darbe girişiminin olduğu dönemde Ağrı Valisi olarak görev Musa Işın, o gece yaşananları anlattı. Işın; "Camilerden anonsu duyan herkes, hükümet konağının önüne koştu. Küçük, büyük demeden aslında herkes ölüme geldi çünkü ne olacağı belli değildi. Sayın Valim bu halk böyle kahraman bir halktır. Ne olduğu ve nereye gideceği belli olmayan bir kalkışmada, halk düğüne gider gibi darbeye karşı Ağrı'da direndi ve hükümet konağı önünde çok kısa bir süre içinde 15 bin kişi toplandı. PKK'nın gölgesi 40 yıldır bu halkın üzerindedir. Bu halk hak etmediği bir bühtanla karşı karşıyadır. Oysa Kürtler vatanseverdir. İşte bu halk 'hayır bizi herhangi bir terör örgütüyle özdeşleştiremezsiniz, biz de vatanımızı ve milletimizi seviyoruz. Bak biz de ölmeye geliyoruz' diyerek koşa koşa hükümet konağının önüne geldiler" dedi. Programın ardından Ağrılılar, Valilik bahçesinde düzenlenen törende buluştu. Törende birlik mesajları verildi.