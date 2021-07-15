Doğu’da 15 Temmuz dualarla anıldı

Erzurum'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğünün organizasyonuyla Asri Mezarlık'taki Polis Şehitliği ve Karskapı Şehitliği ziyaret edildi. Şehitliklerde Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu, mezarlara karanfil bırakıldı. Akşam Saatlerinde ise Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan platformda ise anma etkinlikleri düzenlendi. Kurulan platformun önünde toplanan Erzurumlular, darbe girişiminin 5'inci yılında hep birlikte dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasını izledi. Katılımcılar, program süresince Türk bayrakları ile "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atıp, tekbirler getirdi.Programda protokol konuşmalarının ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, kahramanlık türküleri seslendirdi.
"MİLLET İRADESİNDEN ÜSTÜN BİR GÜÇ YOKTUR"
Erzincan'da ise gün içinde kent protokolü Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Garnizon Şehitlik Defteri'ne yazdığı metni okuyan Vali Mehmet Makas, devletin birçok kurum ve kuruluşuna sızan FETÖ/PDY üyelerinin 5 yıl önce milletin imkanlarıyla alınan tank, top, tüfek ve uçağı kullanarak milletin iradesini, özgürlüğünü ve demokrasisini gasp etmeye çalıştığını söyledi. Milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla illerin meydanlarına, sokaklarına ve caddelerine adeta bir sel gibi aktığını ifade eden Makas, "Aziz millet, tankın, topun ve tüfeğin karşısında göğsünü siper ederek devletine, milletine ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Bu şanlı millet o gece bir kez daha millet iradesinden üstün hiçbir güç tanımadığını ve asla tanımayacağını tüm dünyaya haykırmıştır." diye konuştu.
Erzincan Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen vatandaşlar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşları andı. Yapılan protokol konuşmalarının ardından çocuklar, sahnede İstiklal Marşının 10 kıtasını okudu.
VALİ, O GECEYİ ANLATTI
Ağrı'da da 15 Temmuz çeşitli etkinliklerle anıldı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansa katılan 15 Temmuz Hain Darbe girişiminin olduğu dönemde Ağrı Valisi olarak görev Musa Işın, o gece yaşananları anlattı. Işın; "Camilerden anonsu duyan herkes, hükümet konağının önüne koştu. Küçük, büyük demeden aslında herkes ölüme geldi çünkü ne olacağı belli değildi. Sayın Valim bu halk böyle kahraman bir halktır. Ne olduğu ve nereye gideceği belli olmayan bir kalkışmada, halk düğüne gider gibi darbeye karşı Ağrı'da direndi ve hükümet konağı önünde çok kısa bir süre içinde 15 bin kişi toplandı. PKK'nın gölgesi 40 yıldır bu halkın üzerindedir. Bu halk hak etmediği bir bühtanla karşı karşıyadır. Oysa Kürtler vatanseverdir. İşte bu halk 'hayır bizi herhangi bir terör örgütüyle özdeşleştiremezsiniz, biz de vatanımızı ve milletimizi seviyoruz. Bak biz de ölmeye geliyoruz' diyerek koşa koşa hükümet konağının önüne geldiler" dedi. Programın ardından Ağrılılar, Valilik bahçesinde düzenlenen törende buluştu. Törende birlik mesajları verildi.
SARIKAMIŞ'TA MEŞALELİ ANMA
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Kars'ta da anma etkinlikleri düzenlendi. Faikbey Caddesi eski Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen programda yüzlerce Karslı ellerinde bayraklarla tören alını doldurdu. Türkiye'de İstanbul ve Ankara'dan sonra en çok tankın sokaklara çıktığı il olan Kars'ta vatandaşlar bir kez daha tören alanında yerini alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda 15 Temmuz darbe girişiminin ve darbeye karşı oluşturulan zaferi anlatan slayt gösteri izletildi. Programda aşıklar kahramanlık türküleri söyledi. Öğrenciler tarafından şiirler okundu. Anma programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan televizyon kanallarından yaptığı konuşma canlı olarak alanda kurulan ekrana yansıtıldı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında meşaleli yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte dev Türk bayrağı açan kalabalık, ilçe merkezinde "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıp tekbir getirerek yürüdü.
IĞDIR'DA ŞEHİTLER İÇİN KARANFİL BIRAKILDI
Iğdır Asri Mezarlığı'nda bulunan şehit mezarları ziyaret edildi, dualar edilip kabirlere karanfil bırakıldı. Daha sonra şehitler için Hacı Hacer Camisi ve Ulucami'de Kur'an-ı Kerim okundu. Programlara Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Akşam saatlerinde Iğdır Valiliği önünde oluşturulan platformlarda anma etkinlikleri düzenlendi.
ARDAHAN'DA ÇOCUKLAR KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ SESLENDİRDİ
Ardahan'da bulunan birçok camide 15 Temmuz Şehitleri için hatmi şerifler okundu. Camide düzenlenen programa Ardahan Valisi Hüseyin Öner'de katıldı. Protokol üyeleri tarafından Ardahan Şehitliği ziyaret edildi. Burada şehitler için dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Yağmur altında gerçekleşen programa Vali Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, diğer yetkililer ile gazi ve şehit yakınları katıldı. Ardahan Milli Egemenlik Meydanında bir araya gelen vatandaşlar, şehitleri dualarla andı. Ellerinde Türk bayraklarıyla programa katılan Ardahanlılar, sahneye çıkan çocukların kahramanlık türkülerini duyguyla dinledi.