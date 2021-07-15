Emniyet Genel Müdürü Aktaş: ‘O hainler tükenmeden bize huzur, uyku yok’





POLİS TEŞKİLATI 63 ŞEHİT VERDİ

Şanlı direnişte en ön safta yer alan Türk Polis Teşkilatı 63 şehit ve 284 gaziyle 83 milyonun kalbine altın harflerle kazındığını dile getiren Aktaş, "FETÖ'nün alçak ihanetine karşı Emniyet teşkilatı o gece dimdik durdu, canını hiçe sayan kahramanları ile darbe girişimine geçit verilmemesinde büyük rol oynadı" dedi. FETÖ'cü hainlerin yüzünde bir tokat gibi patlayan 15 Temmuz'un yıl dönümlerinde düzenlenen anma törenleri, özel bir önem ve anlam taşındığını aktaran Aktaş, sözlerine şöyle devam etti: "15 Temmuzlar bize, hain darbe girişiminde şehit verdiğimiz kardeşlerimizi, gazi olan arkadaşlarımızı unutturmadığı gibi FETÖ'ye olan kinimizi, öfkemizi ve mücadele azmimizi de diri tutmamız gerektiğini gösteriyor.