Erdoğan’ın müjdesini verdiği kızına kavuşuyor

İçişleri
Bakanlığı, ikna çalışması sonucu, PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lılar arasında, Diyarbakır
'da evlat nöbeti tutan Fatma Akkuş'un kızı Songül Akkuş'un da olduğu öğrenildi. Yaklaşık 6 yıl önce HDP
Diyarbakır il binasına geldikten sonra bir daha haber alınamayan Songül Akkuş'un annesi Fatma Akkuş, yaklaşık 2 yıl önce HDP Diyarbakır il binası önünde başlatılan eylemin 7'nci gününde kızı Songül için evlat nöbetine katılmıştı.
Fatma Akkuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Diyarbakır Anneleri
'ni ziyareti sırasında "Songül teslim olmuş mu?" diye sormuş ve Erdoğan'dan, "Teslim olmuş" şeklinde müjdeli haberi almıştı. Başkan Erdoğan'ın müjdeyi verdiği anne Fatma Akkuş, işlemleri için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne getirilen kızı Songül'e kavuşmayı heyecanla bekliyor. SABAH'a konuşan Fatma Akkuş, "Yaklaşık 6 yıldır kandırılarak dağa kaçırılan kızımı bana sağ olarak yeniden veren devletimize, Cumhurbaşkanı'mız ile İçişleri Bakanı'mıza teşekkür ediyorum. En çok kızıma sarılmayı özledim. Benim kızım hiçbir zaman onlardan olmadı. Kandırıp götürdüler" ifadelerini kullandı. Songül Akkuş'un teslim olmasıyla evladına kavuşan aile sayısı 28 oldu.