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Giriş Tarihi: 15.7.2021 22:21

Eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı! Genç kadın hastaneye boynundaki bıçakla kaldırıldı

İHA
Eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı! Genç kadın hastaneye boynundaki bıçakla kaldırıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişi sokak ortasında, dini nikahlı eşini bıçakladı. Genç kadın boynunda bıçakla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesi'nde meydana geldi. S.Y. (18) isimli kişi, sokak ortasında dini nikahlı yaşadığı M.A.'yı (16) yüzünden ve boynundan bıçakladı.

BOYNUNDAKİ BIÇAKLA HASTANEYE KALDIRILDI

Hastaneye boynundaki bıçakla kaldırılan kadın, Edremit Devlet Hastanesindeki yapılan müdahalenin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi'ndeki Kalp Damar Cerrahi bölümüne sevk edildi. Olay yerinden kaçan kişi ise çalışmalar neticesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ENİŞTE, KAYINÇOSU TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Öte yandan ilçeye bağlı Kadıköy Mahallesi Şeyh Muhittin Yapı Kooperatifi'nde meydana gelen diğer bir olayda ise eşini dövdüğü iddia edilen enişte, kayınçosu tarafından sokak ortasında bıçaklandığı ileri sürüldü. Olayın meydana geldiği yerdeki bir aracın lastik jantları ise kana bulandı. Olayla ilgili ise tahkikatının sürdüğü öğrenildi.

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Eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı! Genç kadın hastaneye boynundaki bıçakla kaldırıldı
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