Gazi Musa İlhan: Şahdamarımda şeref madalyası var





İlhan "2017'de Kudüs'e kutsal toprakları ziyaret etmeye gittim. Daha sonra dönüş için havalimanına girdim, X-Ray'den geçerken alarm çaldı. İsrail askerleri durdurdu beni. Kalbimin altındaki kurşunu görmüşler. O kurşun için beni 8 saat havalimanında alıkoydular. Onlar bilmiyorlar ki ben o kurşun için bir ömür feda etmişim, 8 saatin hesabını yapmam. Aradan 5 sene geçti, kalbime zarar verebilir diye kurşunu kimse çıkaramadı. Bu saatten sonra da çıkarmalarına izin vermem, o kurşun benim yüreğimle bir oldu. Onur nişanım gibi gururla taşıyorum. İnanıyorum ki o kurşun benim için cennet kapılarının kutsal anahtarı olacak" ifadelerini kullandı.