İbrahim Kalın , “FETÖ ile mücadele ve 15 Temmuz milli bir meseledir”

15 Temmuz Derneği hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde "Hafızanda Ne Var?/Harbi Konuşmalar" programında özel bir konuğu ağırladı. Prof. Dr. Ali Köse'nin sunduğu programa katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi Prof. Dr. İbrahim Kalın, 15 TEMMUZ ÖZEL yayınında birbirinden önemli açıklamalar yaptı. Hafıza 15 Temmuz'da gerçekleşen özel yayında konuşan İbrahim Kalın, hafıza olmadan muhafazanın olamayacağını söyleyerek merkezin önemine vurgu yaptı. Darbeci zihniyetin tarih boyunca darbeye Zemin oluşturmak için kaos, kavga, iç savaş gibi enstrümanları kullandığına dikkat çeken Kalın "Zemini hazırladıktan sonra bakın darbe geldi çatışmalar sona erdi, düzen nizam geldi derler ama bu kurgudur. Darbeleri meşrulaştırmak için hazırlanmış mizansenlerdir. İşin gerçeği bütün darbeler ve darbe girişimleri o ülkeyi hep geriletmiştir. Aynı şey Türkiye Cumhuriyeti'nde de olmuştur. Bunun tek istinsası 15 Temmuz'dur. Hain kalkışmayı milletin durdurmasıyla birlikte bırakın gerilemeyi bir bilinç zıplaması yaşanmış ve milletimiz hem bugünü hem de geçmişi farklı bir şekilde okumaya başlamıştır" dedi.

FETÖ 15 TEMMUZ ÖNCESİ TERÖRLE MÜCADELEYİ SABOTE ETTİ

15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cülerin devletten temizlenme sürecinde Türkiye'nin askeriye, güvenlik, emniyet ve yargı anlamında zaafa uğrayacağına dair pek çok söylemin FETÖ'cüler ya da darbeden medet umanlar tarafından yayıldığını belirten İbrahim Kalın "Bunun tam tersi oldu. Bu tasfiyeyle birlikte TSK, Emniyet, Jandarma, yargı ve aklınıza ne geliyorsa bütün birimler ve kurumlar yepyeni bir ruhla ayağa kalktılar" şeklinde konuştu. Türkiye'nin 15 Temmuz öncesinde terörle mücadelesinin FETÖ'cüler tarafından sabote edildiğini söyeyen İbrahim Kalın "Şimdi daha iyi anlıyoruz. Biz bile geriye dönüp baktığımızda özellikle Cumhurbaşkanımızın Başkomutan olarak verdiği emirlerin, özellikle PKK ve DEAŞ konusunda, Suriye'deki mücadele konusunda ve diğer alanlarda neden yerine getirilmediğini, hatta bunları yapmamak suretiyle Türkiye'nin adeta DEAŞ'a destek veriyor gibi bir havanın nasıl yaratıldığını gördük. Belki bunlar bir gün daha detaylı anlatılıp

yazılacak. Türkiye 15 Temmuz'dan sonra her alanda büyük bir sıçrama yaptı. Çünkü bu FETÖ urundan kurtulması gerekiyordu" dedi.

15 TEMMUZ'DAN SONRA İLK KEZ SİVİL SİYASETİN İTİBARI ARTTI

Darbeci zihniyetin tarih boyunca sivil siyaseti kendine rakip görerek itibarsızlaştırdığına dikkat çeken Kalın, 15 Temmuz direnişinin bu algıyı değiştirdiğini söyledi. "15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesinden sonra yaşanan en önemli kırılmalardan bir tanesi sivil siyasetin Tayyip Erdoğan liderliğinde daha fazla itibar kazanması oldu. Çünkü Cumhurbaşkanımız iktidara geldiği andan itibaren o gece söylediği cümleyi fiilen hep söyledi. Ben halkın iradesinin üzerinde bir irade tanımıyorum. AK Parti siyasetinin, Tayyip Erdoğan siyasetinin belki de en önemli inancı, ilkesi hep bu oldu" diyen İbrahim Kalın, 15 Temmuz'da sokağa dökülenlerin ve canını siper edenlerin de amacının herhangi bir devlet kurumunu savunmak değil iradesine sahip çıkmak olduğunu ifade etti.

15 TEMMUZ'DAN SONRA SURİYE'DE TERÖR DEVLETİ KURACAKLARDI

15 Temmuz'un ardından PKK ve DEAŞ'a karşı başlatılan Zeytindalı arekatının önemine değinen İbrahim Kalın, "O müdahale olmasaydı bugün Suriye'de denize de erişimi olan bir PKK devleti kurulacaktı. Tüm bunlar 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılacaktı ama buna ne millet ne de devlet müsaade etmedi" dedi. Tarihimizde darbeye karşı sokağa dökülerek tankların karşısına çıkılmadığını, 251 şehide rağmen geri adım atılmadığını söyleyen Kalın, o gece Amerika'dan yapılan yayınlarla milletimizi aşağılayan FETÖ'cülerin rezil olduğunu belirtti.

5 YILDIR DEVAM EDEN FETÖ İLE DEVAM EDECEKTİR

5 yılda FETÖ'ye karşı yurt içinde ve yurt dışında kararlı bir mücadele, verildiğini ve mücadelenin devam edeceğini belirten İbrahim Kalın, "Dünyanın hiç bir yerinin onlar için güvenli olmadığını anladılar ve anlamaya devam edecekler. Çünkü bu ülkeye ihanet eden, bu ülkenin kötülüğü için her türlü kirli ittifakın içinde yer alan, kimliği iddiası ismi ne olursa olsun ne Türkiye Cumhuriyeti topraklarında ne de devletimizin elinin uzandığı yerlerde kendilerini güvende hissetmesi bundan sonra mümkün olmayacak. Bunu çok iyi kavramaları lazım. Onlar Erdoğansız bir Türkiye hayali kurarak bunu tutacaklarını zannediyorlar. Böyle birşeyin olmayacağını da anlamaları gerekir. Bu milletin bu liderliğe, Tayyip Erdoğan'a güveni tamdır. Bu millet sağcısıyla, solcusuyla, kürdüyle, türküyle, köylüsüyle kentlisiyle bunlara geçit vermemiştir ve vermeyecektir. Bu AK Parti meselesi değildir. Milli bir meseledir. Bunlar ülkemizin ortak düşmanlarıdır. Bunu da istedikleri gibi allayıp pullayıp değişik propagandayla anlatmaya kalkışsınlar. Bu milletin buna inanması kabul etmesi mümkün değil. O devirler kapandı" şeklinde konuştu.

EROL AĞABEY "KALKIN HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ" DİYEN AĞABEYİMİZDİ

15 Temmuz gecesi oğluyla birlikte şehit olan Erol Olçok'la ilgili de konuşan İbrahim Kalın programda duygusal anlar yaşadı. Kalın, Şehit Erol Olçok'la ilgili şunları söyledi: Erol ağabey bizim mesai arkadaşımızdı, dostumuzdu, neşemizdi, sevincimiz, mutluluğumuzdu.Ekip içindeki en renkli kişiydi. Yaptığı işler ağır işlerdi. Kampanya yürütmek kolay değildir. Acı tatlı çok güzel günlerimiz oldu. Acıdan kastım da bazen bir kriz ortaya çıkıyor, seçim sürecindesiniz acayip tempo var mesela. Hatırlıyorum şehadetinden bir önceki seçimler Ramazana denk gelmişti ve program gereği de biz her gün bir ile gidiyorduk. Bir yandan çok yorucuydu ama her gün iftarı başka bir ilde yapmak keyifliydi. Bütün o süreçler içinde Erol Ağabey hep burdayız ama buralı değiliz duygusunu çok iyi yaşatan bir insandı.



Buradayız yani bu dünyadayız ama buraya ait değiliz geçip gideceğiz. Buranın hakkını, verelim ama nereye gideceğimizi asıl vatanımızın neresi olduğunu asla unutmayalım. Manevi şuuru çok güçlü bir insandı rahmetli Erol ağabey. Herkesin düştüğü enerjisini kaybettiği bir ağır havanın çöktüğü anlarda "Kalkın hiçbir yere gitmiyoruz" diyen abimizdi. O geceden bir ya da iki gün önceydi telefonla konuşmuştuk tatildeydik hepimiz. NATO zirvesi vardı Varşova'da. Cumhurbaşkanımız Antalya'ya gelecekti. Orada Cumartesi günü Antalya Stadının açılışını yapacaktı. Erol ağabey diyordu "Antalya'yı da yapalım ondan sonra biraraya gelelim" Tamam abi demiştim inşallah. O gece haber gelince aradım telefonu açmadı kardeşi Cevat'ı aradım o da memleketteymiş. Abi ben de istanbul'a geçiyorum galiba öyle bir durum var dedi ama…"