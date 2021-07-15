İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 15 Temmuz mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girşiminin 5'inci yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "15 Temmuz'un tüm Şehit ve Gazilerini rahmet ve şükranla yâd ediyor; Aziz Milletimizin, geleceğimize de ışık tutan Milli İrade ve Demokrasi zaferini tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

SOYLU'DAN 15 TEMMUZ MESAJI

İçişleri Bakanı Soylu'nun mesajı şöyle:

"Tarihin dilinden düşmez bu destan,

Nehirler gazidir, dağlar kahraman

Her taşı bir yakut olan bu vatan,

Can verme sırrına erenlerindir"

Orhan Şaik Gökyay



Bir ihanetin karanlığını, umudun aydınlığına çevirmemizin üzerinden tam 5 yıl geçti.



Milli irade ve demokrasi uğruna Aziz Milletimizin ödediği sayısız bedellerin sonuncusu olan 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğumuz direnişin yıl dönümünde, 251 şehidimizin özlemi ve ecdadımızdan emanet aldığımız Milli Şuur'u herhangi bir eksiklik olmadan muhafaza etmenin gururu içindeyiz.

"99 BİN 123 TUTUKLAMA GERÇEKLEŞTİ"

Şurası açıktır ki; o karanlık gecede Milli İradeye ve demokrasiye tasallut eden, karanlık planları sabaha varmadan boşa çıkan FETÖ ve onun arkasındaki güçler, asıl darbeyi, ülkemizin o geceden sonra ortaya koyduğu gelişme, kalkınma ve geleceğini yeniden inşa etme azmiyle almışlardır.



Kim bilir, hangi küresel plana payanda yapmayı hayal ettikleri Türkiye, bugün insansız hava aracı üretiminde dünyada söz sahibi, Doğu Akdeniz'de Libya'ya kadar güvenliğini ve uluslararası haklarını takip edebilen, güney sınırının altında oluşturulmak istenilen statükoya karşı hak ve hukukunu savunabilen, mazluma umut olabilen, tüm dünyayı tehdit eden virüs salgını sürecinde dahi tüm altyapısıyla başarıyla ayakta kalabilen bir kapasiteye ulaşmıştır.

Tüm bu süreç içerisinde, İçişleri Bakanlığı olarak da terör başta olmak üzere pek çok iç güvenlik başlığında ülkemizi daha güvenli bir yer haline getirme yolunda önemli adımlar attık. Terör örgütü PKK'yı, tarihinin en düşük eleman seviyesine, en düşük katılım seviyesine ve örgütten kopmaların en yüksek olduğu noktaya hapsetmişken, 15 Temmuz ihanetinin taşeronu FETÖ ile de ilk günkü azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. İçişleri Bakanlığı bünyesinde, FETÖ ile mücadele kapsamında, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 135.916 operasyon yapılmış, 312.121 gözaltı ve adli makamların kararıyla 99.123 tutuklama gerçekleştirilmiştir.Şurası açıkça anlaşılmıştır ki, salâlar eşliğinde ve sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Aziz Milletimizin ortaya koyduğu cesaret; 251 Şehidimizin, gazilerimizin, o gece tarifsiz bir maneviyatla sokağa inen, diliyle ve kalbiyle ülkesi için dua eden tüm vatandaşlarımızın ortaya koyduğu sahiplenme, sadece o ihaneti bastırmakla sınırlı kalmamış, geleceğimizi inşa etmek için gereken tüm gücü, bizlere ihsan etmiştir.Bu vesileyle, 15 Temmuz'un tüm Şehit ve Gazilerini rahmet ve şükranla yâd ediyor; Aziz Milletimizin, geleceğimize de ışık tutan Milli İrade ve Demokrasi zaferini tebrik ediyorum.