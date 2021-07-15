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Giriş Tarihi: 15.7.2021

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 15 Temmuz sergisi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 15 Temmuz sergisi
FETÖ'NÜN hain darbe girişiminin 5'inci yılında İstanbul Havalimanı'nda, İGA ve 15 Temmuz Derneği Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi' törenle açıldı. Darbecilere direnirken şehit olan vatandaşların o gece giydiği elbiseler, kullandıkları çanta, saat, ayakkabı, motosiklet kaskı gibi kişisel eşyalarının da bulunduğu sergide o gece farklı noktalarda çekilmiş önemli anlara ilişkin fotoğraflar da yer alıyor. Sergi 20 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da İl Jandarma Komutanlığı'nca açılan sergiye yolcular yoğun ilgi gösterdi.
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İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 15 Temmuz sergisi
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