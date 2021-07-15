İzmir 15 Temmuz’u anıyor

"15 TEMMUZ ZAFERİ BİZE ALTIN TEPSİ İLE SUNULDU"

Vali Köşger, şöyle devam etti: "Gerek tarihimizde, gerek yakın geçmişimizde yaşanan hadiseleri iyi tahlil etmemiz, geleceğin şekillenmesinde bize önemli katkılar sağlayacaktır. 15 Temmuz ihanetini irdelerken konuyu milletimizin son 150 yıl içinde yaşadıklarından bağımsız ele almamamız gerekir. Bu hainleri kullanan şer odaklarını anlayabilmek için bu olaylara milli şuur ile bakmamız yeterli olacaktır. Bu şer odakları necip milletimizin istiklal ve istikbaline yönelik hassasiyetini hesaba katmamışladır. Bu hain girişim, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde destansı bir direnişle bozguna uğratılarak ülkemizin ilelebet payidar kalacağını dost-düşman herkese göstermiştir. 15 Temmuz zaferi bize altın tepsi ile sunulmadı. Bunun arkasında şehitlerimizin kanı, gazilerimizin yiğitliği vardır." Vali Köşger'in konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, daha sonra mehter takımı sahneye çıktı. Ardından İzmir İl Gençlik Spor Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu Sancak Teslimi töreni düzenlendi.