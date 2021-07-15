İzmir 15 Temmuz’u anıyor

15 Temmuz 2016'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen darbe girişiminin 5. yıldönümünde İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenleniyor. Çok sayıda İzmirli Konak Meydanı'nda hazırlanan alana ellerinde Türk bayrakları ile gelirken, programa İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, milletvekilleri, üniversitelerin rektörleri, siyasi partilerin il başkanları ve yöneticileri de katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı canlı olarak izletildi.