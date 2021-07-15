Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz’da Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından hazırlanan "Unutmadık unutturmayacağız" ve "Türkiye geçilmez" sloganlarının yer aldığı pankartlar ve Türk bayrakları sıcak hava balonlarının sepetlerine asıldı.

Sabah erken saatlerde Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Paşabağı mevkisinden havalanan balonlar gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.

AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcak hava balonlarına asılan pankartlarla dünyaya mesaj vermek istediklerini söyledi.

15 Temmuz'u unutturmayacaklarını belirten Kemikkıran, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bu anlamlı günde dünyanın incisi Kapadokya'da, bölgenin en önemli turizm araçlarından bir tanesi sıcak hava balonları bugün anlamlı günümüzde teşkilatlarımızın hazırlamış olduğu pankartlarla ve şanlı Türk bayrağı ile havalanıyor. 251 tane şehidimizi ve 2196 tane gazimizi minnetle anıyoruz. Onların anısına bugün bölgemizde sıcak hava balonlarımız onları unutmadığımızı, o hain darbe teşebbüsünde bulunulan geceyi unutmadığımızı ve asla unutmayacağımızı göstereceğiz." diye konuştu.

Pankartlarda "Unutmadık unutturmayacağız" ve "Türkiye geçilmez" yazdığını ifade eden Kemikkıran, "Dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlerimiz var. Bütün dünyaya bölgemizden bu mesajı veriyoruz." dedi.

Bölgedeki bazı balon firmaları da Türk bayraklarıyla havalandı.