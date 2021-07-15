Kara gecede kahreden teşhis

Kahramanmaraş'ta uzun yıllar görev yapan 22 polis memuru Aytekin Kuru, tayini Ankara'ya çıkınca 7 yıl daha KOM'da görev yaptı. 15 Temmuz'dan 15 gün önce tayini Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na çıkan Aytekin Kuru, yıllar sonra özel harekat polisi oldu. Çocukluk hayali olan polisliği zevkle yapan Aytekin Kuru, özel harekattaki 15. gününde şehit düştü.

OĞLUM DAYISIYLA KONUŞURKEN ŞEHİT DÜŞTÜ

Darbe girişiminden 2 ay önce oğlu Aytekin Kuru'nun Adana'nın Kozan İlçesindeki evlerine gelerek kendileriyle görüştüğünü belirten Şehit Babası Süleyman Kuru; "Oğulum gelip elimizi öptü, hayır duamızı alıp tekrar Ankara'ya gitti. Darbe gecesi saat 23.30'da oğlumla iki kez konuştuk. Bana bir helikopterin havadan gelip tarama yaptığını ve şehitlerimizin olduğunu söyledi. İkinci aramamda ise beni rahatlatmak için burada her şey yolunda dedi. Bu görüşmeden 18 dakika sonra dayısı Muammer Ayrancı ile telefonda konuşurken şehit düşüyor. Sabah karakoldan arayıp oğlumun şehit olduğunu söylediler" dedi.

OĞLUMU GELİNİM PARMAĞINDAKİ YÜZÜKTEN TEŞHİS ETTİ

Oğlumun cenazesinin morga bir kamyon içerisinde getirildiğini belirten Şehit annesi Esma Kuru; "Yaklaşık 40 cesedi soğuk hava depolu bir kamyona koyup Adli Tıp'a getirdiler. Oğlumuzun şehit düştüğünü 3 gün sonra öğrendik. Oğluma şarapnel parçaları isabet etmiş. Oğlum hem kendine hem de babasına üzerinde Osmanlı turası olan yüzük yaptırmıştı. Gelinim Ayşe Kuru, morga girince cesetlerden birinin elinin parmağında oğlumun yüzüğünü görüyor. O anda Bu Aytekin diyerek feryat ediyor. Oğlumun cesedi parmağındaki yüzükten teşhis edildi. oğlumun cesedini o yüzükten teşhis etti. Oğlumu baba ocağı olan Adana'nın Kozan İlçesinde vatan toprağına emanet ettik. Yavrum rahat uyusun" dedi. " dedi.

HER SELADA O AKŞAMI YENİDEN YAŞIYORUZ

"15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla insanların sokağa döküldüğünü ve böylece darbenin seyrinin değiştiğini belirten Şehit Babası Süleyman Kuru; "İnsanlar minarelerden okunan selalarla birlikte sokaklar döküldü. Böylece Türk milleti darbeci hainlere geçit vermedi. Bende eşimde her sela okunuşunda sanki o kara geceyi yaşıyoruz gibi hissediyoruz. O hainler içeriden hiç çıkarılmasın. Hatta onları şehit ailelerine versinler" diye konuştu.