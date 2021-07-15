KKTC'de çifte bayram heyecanı: Rum kesimi ve Yunanistan telaşa kapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz Barış Harekâtı'nın yıldönümünde yapacağı ziyareti heyecanla bekliyor. Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından "Tüm dünyaya, KKTC'nin hak ve adalet arayışında en güçlü şekilde yanında olduğumuzun mesajını vereceğiz" açıklaması Kıbrıslı Türklerde çifte bayram heyecanı yaşatırken Rum kesimi ve Yunanistan telaşa kapıldı.
"BİRİ ERDOĞAN'I DURDURSUN"
BBC ve Yunan Kathimerini gazetesinde yer alan haberlerde Erdoğan'ın ziyaret sırasında vermesi beklenen mesajların "Batılı ülkeleri kaygılandırdığı" iddia edildi. Kathimerini, Türk sondaj gemilerinin yeniden Doğu Akdeniz'e açılacağını yazdı. Panikleyen Rum gazetesi Fileleftheros, "Biri Erdoğan'ı durdursun" manşetini attı.
"DÖNÜM NOKTASI"
Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Başkan Erdoğan'ın ziyaretini 'dönüm noktası' olarak değerlendirdi. "Geçitkale'ye kalıcı SİHA üssü" kurulması ve Maraş'a ilişkin verilecek mesajlar nedeniyle Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar alarm durumuna geçti. Kıbrıslı Türkler ziyaret öncesinde Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa'yı Erdoğan'ın pankartlarıyla donattı. Tarihi ziyareti öncesinde KKTC'ye 500 milyon dolarlık kredi sağlayacak genelge Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de dün yayımlandı.
BAHÇELİ DE EŞLİK EDİYOR
Kalabalık bir heyetle adaya gidecek Başkan Erdoğan'a kabine üyelerinin yanı sıra MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de eşlik edeceği ifade ediliyor. Erdoğan'ın 19 Temmuz'da, Lefkoşa'daki Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek "Bi Dünya Spor" etkinliğinde, "Şöhretler Karması Futbol Müsabakası"nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile başlangıç vuruşunu yapması planlanıyor. Erdoğan'ın, Lefkoşa, Girne ve Mağusa'da ziyaretler gerçekleştirmesi bekleniyor.