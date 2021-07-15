KKTC'de çifte bayram heyecanı: Rum kesimi ve Yunanistan telaşa kapıldı

"DÖNÜM NOKTASI"

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Başkan Erdoğan'ın ziyaretini 'dönüm noktası' olarak değerlendirdi. "Geçitkale'ye kalıcı SİHA üssü" kurulması ve Maraş'a ilişkin verilecek mesajlar nedeniyle Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar alarm durumuna geçti. Kıbrıslı Türkler ziyaret öncesinde Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa'yı Erdoğan'ın pankartlarıyla donattı. Tarihi ziyareti öncesinde KKTC'ye 500 milyon dolarlık kredi sağlayacak genelge Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de dün yayımlandı.