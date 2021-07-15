Kutlu direnişin destanı 5 yaşında: Asla unutmayacak, unutturmayacağız

Erdoğan'ın konuşmasından yaklaşık 10 dakika önce FETÖ cuntası tarafından TRT'de zorla darbe bildirisi okutuldu. Darbe girişiminin seyrini değiştiren konuşmalardan bir tanesini de o dönem 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar yaptı. Darbe girişimine o gece TSK'ya sızmış olan yaklaşık 8 bin FETÖ mensubu katıldı. Darbe girişimi esnasında 35 uçak, 3 gemi, 37 helikopter, 74'ü tank 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın silah kullanıldı.