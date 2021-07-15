Melike Ekinci: Tek biletli bir yolculuk gibiydi





'ALLAH EŞİME ŞEHİTLİK BANA GAZİLİK NASİP ETTİ'

Gazi Vahide Şefkatlioğlu, önce eşini şehit verdi, kendisi de iki bacağını kaybederek gazi oldu: Allah eşime şehitlik bana da gazilik verdi. O gece benim için kanlı değil "şanlı" bir gece olacak Vahide Şefkatlioğlu (45) eşi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu (54) ve üç çocuğu ile birlikte 15 Temmuz akşamında Esenler'deki evinlerinde duvarları boyuyorlardı. Hain kalkışmanın haberini akrabalarının telefonuyla aldılar.