AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu:
Cumhurbaşkanı'mızın Diyarbakır Anneleri'yle buluşması son derece tarihi bir buluşma. Burada verdiği mesajlar içerisinde bizim siyasetimiz açısından, vatandaşlarımızın kültürel zenginliklerini yok sayan inkâr politikalarına karşı olduğumuzu, Türkiye'nin bütün vatandaşlarının birinci sınıf, eşit vatandaş muamelesi görme yönünde yaptığımız mücadeleler konusunda verdiği mesajlar önemli.
Kendi milletine silah çekenlerden daha alçak kimse yoktur. Yurt içinde ve dışında İletişim Başkanlığı'mızın koordinasyonunda gerçekleştirilecek program sayısı 3 bin 876'dır. En az DEAŞ
kadar sapkın bir ruha sahip olan FETÖ mensuplarının dünyanın çeşitli ülkelerinde himaye edilmesinin hiçbir anlamı yoktur.
İklim değişikliği ile mücadele için bir model oluşturuyoruz. Müsilaj temizliğiyle ilgili sevindiren haberler
alıyoruz. Marmara
'da son 5 gündür müsilaj görülmedi. 11 bin metreküpe yakın müsilaj temizlendi.
Pandemiyle mücadelede aşılama rakamları gayet iyi gidiyor. 60 milyona yakın aşı gerçekleştirildi. Verilen randevulara zamanında gidilmesi, aşıların israf olmaması çok önemli.