2021 Kurban Bayramı tatili için geri sayım sona eriyor. Kurban alış ve satışı yapacak vatandaşların yanı sıra Kurban Bayramı tatili sürecinde plan yapan vatandaşlar, "Kurban bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor" sorularının yanıtını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, 16 Temmuz ve Kurban Bayramı tatiline ilişkin merak edilen tüm kararları önceki gün düzenlenen ulusa sesleniş konuşmasında kamuoyu ile paylaştı. Peki, Kurban Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü, 11 gün mü? İşte, resmi tatile ve memurların idari izinli sayılacağı tatil gününe ilişkin detaylar...
Bayram tatili için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar şöyle;
"Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz mübarek kurban bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Ülkemizde de Kurban Bayramı için tüm kurumlarımız hazırlıklarını yürütmektedir.
Bayram tatili vesilesi ile yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına harfiyen riayet etmelerini, can ve mal kaybı ile sonuçlanacak kazalara karşı şimdiden dikkatli olmalarını rica ediyorum. Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme günü kararı aldık.
16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz sabahına kadar sürecek bir tatile kabul oluyorlar. 15 Temmuz günü başlıyoruz. 16'ında herkes mesaisinde olacak.
Buna göre kamu görevlilerinin 11 günlük tatil için uygulaması gereken süreçler şu şekilde olacak;
11 GÜN İZİN İÇİN 1 GÜNLÜK YILLIK İZİN FORMÜLÜ
Kamu görevlileri için 11 günlük izin, 16 ve 19 Temmuz tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle gerçekleşebilecekti. Ancak 16 Temmuz günü için herhangi bir karar alınmadı. Sadece 19 Temmuz idari izin olarak belirlendi. Kamu çalışanlarının 11 günlük izinden faydalanması, 16 Temmuz tarihini yıllık izin olarak alması halinde mümkün olacak.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
19 Temmuz 2021 Pazartesi AREFE
20 Temmuz 2021 Salı 1. GÜN
21 Temmuz 2021 Çarşamba 2. GÜN
22 Temmuz 2021 Perşembe 3. GÜN
23 Temmuz 2021 Cuma 4. GÜN