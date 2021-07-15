‘O hainler tükenmeden bize huzur, uyku yok’

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 15 Temmuz hain darbe girişiminin
5'inci yılı dolayısıyla SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. Şanlı direnişte en ön safta yer alan Türk Polis Teşkilatı
63 şehit ve 284 gaziyle 83 milyonun kalbine altın harflerle kazındı. Aktaş, "Onlar tükenmeden bize huzur yok, onlar tükenmeden bize uyku yok" ifadelerini kullandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü
'ne bağlı başta Polis Özel Harekat Başkanlığı
, Havacılık Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlükleri, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi darbecilerin hedefi haline geldi. Türk Polis
Teşkilatı'nın kahraman evlatları ile karşı karşıya gelmeye korkan FETÖ'cüler havadan bomba atarak durdurmaya çalıştı. Vatan, bayrak sevdalısı kahraman Türk Polisi acılarına ve engellemelere rağmen göreve koştu, işgal edilen pek çok noktayı temizledi.
MİLLİ DİRENİŞ DESTANI
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türkiye'nin istiklal ve istikbaline kast ettiğini, buna karşı koyan Türk milletinin kazandığı büyük zaferin 5'inci yılı olduğunu ifade etti. Aktaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliği ve dünya demokrasi tarihine geçen çağrısı ile o gece meydanlara çıkan vatandaşlarımızın kanlı kalkışmaya geçit vermedi 251 vatan evladımız şehadet mertebesine ulaştı, 2 bin 732 kahraman gazi oldu. 5 yıl önce bugün necip milletimiz, yeni bir milli direniş destanına imza attı ve bu ülkenin hainlere ve bölücülere yem olmayacağını tüm dünyaya gösterdi" dedi.
POLİS TEŞKİLATI 63 ŞEHİT VERDİ
Şanlı direnişte en ön safta yer alan Türk Polis Teşkilatı 63 şehit ve 284 gaziyle 83 milyonun kalbine altın harflerle kazındığını dile getiren Aktaş, "FETÖ'nün alçak ihanetine karşı Emniyet teşkilatı
o gece dimdik durdu, canını hiçe sayan kahramanları ile darbe girişimine geçit verilmemesinde büyük rol oynadı" dedi. FETÖ'cü hainlerin yüzünde bir tokat gibi patlayan 15 Temmuz'un yıl dönümlerinde düzenlenen anma törenleri, özel bir önem ve anlam taşındığını aktaran Aktaş, sözlerine şöyle devam etti: "15 Temmuzlar bize, hain darbe girişiminde şehit verdiğimiz kardeşlerimizi, gazi olan arkadaşlarımızı unutturmadığı gibi FETÖ'ye olan kinimizi, öfkemizi ve mücadele azmimizi de diri tutmamız gerektiğini gösteriyor. İşte bu azim ve kararlılıkla terör örgütlerine karşı mücadeleden asla taviz vermeyeceğiz, asla geri durmayacağız. Onlar tükenmeden bize huzur yok, onlar tükenmeden bize uyku yok. İhanet odaklarının hedefine ulaşamaması için cesaretini, yüreğini ve canını ortaya koyan kahraman şehit ve gazilerimiz sayesinde eskisinden de güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız."