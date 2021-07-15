Giriş Tarihi: 15.7.2021

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: O hainler tükenmeden bize huzur, uyku yok. İhanet odaklarının hedefine ulaşamaması için cesaretini, yüreğini ve canını ortaya koyan kahraman şehit ve gazilerimiz sayesinde eskisinden de güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz