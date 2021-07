Oğlumun dilindeki tek söz ‘Bayrak için gittim’

FETÖ'nün hain darbe girişimi haberler ini alır almaz Genelkurmay Başkanlığı önüne ailesinden helallik isteyip giden İhsan Çağ (42) orada darbecilerin üzerine elinde Türk bayrağı ile yürüdü. Hainlerin attıkları bombalardan bir şarapnel parçası Çağ'ın kafasına isabet etti. Günlerce hastanede kaldı. Uzun bir tedavi süreci yaşadı. 5 yıldır fizik tedaviye gidip geliyor. Ama hâlâ konuşma problemi yaşıyor, ellerini ve ayaklarını kullanamıyor. 4 kez kafasından, 2 kez kalçasından ve 1 kez de dizlerinden ameliyat oldu. 2 çocuk babası Çağ'ın çok neşeli deli dolu biri olduğunu söyleyen babası İbrahim Çağ duygularını SABAH'a anlattı:Oğlumun dilindeki tek şey ben oraya al bayrak için gittim. Ben yavrumu 5 senedir sırtımda taşıyorum. Kimse bize bu millete 15 Temmuz 'u unutturamaz. Biz istesek te unutamayız. Ben oğlumu her gördüğüm de ağlıyorum.Onu en çok üzen şey, bir problem olduğunda bize kendini anlatamaması. Şimdilerde torunumu okula kaydettireceğim. Babası olarak birkaç şey söylemek istiyor. Elinden bir şey gelmeyince kendine öfkeleniyor. Bizim kaderimizde bu varmış. Oğlum çok mutlu neşeli biriydi. Şimdi tekerlekli sandalyeye mahkûm kaldı. Derdini anlatmak için yazı dahi yazamıyor. Oğluma bunu yaşatan hainler unutulmasın. 15 Temmuz unutulmasın.Eşi Hacer Çağ ise "Konuşamıyor. Gözlerimizle birbirimizi anlıyoruz. Artık yeni iletişim şeklimiz bu. Bakışlarımızla anladık birbirimizi. Ben ona dil oldum o bana can. Kahraman eşim için her şeyi yaparım. Oğlumu okula kaydedeceğim bir şeyler söylemek istiyor. Söyleyemiyor sinirleniyor. O duruma çok üzülüyor" dedi.