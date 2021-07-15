SABAH, 15 Temmuz davalarının röntgenini çekti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü. Darbe girişimine yönelik açılan 289 fiili darbe davasının 288'i karara bağlandı.

AKINCI ÜSSÜ DAVASI

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada örgütün 4 sivil imamına 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün sözde sivil imamları Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 77 kişinin şehit edilmesine ilişkin toplam 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. 15 Temmuz akşamı Ankara semalarında alçaktan uçuş yapan ve kritik kamu binalarını bombalayan pilotlar "Ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırıldı. Polis Özel Harekat Başkanlığı'na düzenlediği bombalı saldırıyla biri imam diğerleri polis 43 kişiyi şehit eden, ardından TBMM ve TÜRKSAT'ı da bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk, TBMM'yi bombalayan eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı ile Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığının hatasız bir şekilde vurulması için lazerle işaretleyen eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve farklı suçlardan 3 bin 901 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Hüseyin Türk ile aynı uçakla Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu'da "44 kişiyi kasten öldürme", "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 45 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 170 yıl hapisle cezalandırıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı'nı bombalayarak 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 283 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığında 7 polisi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı Ertan Koral ve üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan'a da "kasten öldürme" ve "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçlarından 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90'ar yıl hapis cezası verildi. Kaplan ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası aldı.Farklı zamanlarda Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayarak 2 kişiyi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı İlhami Aygül, üsteğmenler Mehmet Yurdakul ve Mustafa Özkan'a 3'er kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 648'er yıl hapis cezası verildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI MUHAFIZ ALAYI DAVASI

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında 6 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Mahkeme, sanıklardan 32'sine müebbet, 106'sına ise 6 yıl 3'er aydan 16 yıl 8'er aya kadar değişen sürelerde hapis cezası verdi.

Darbe bildirisini TRT'de okutan sanık eski Yarbay Ümit Gençer, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

TRT binasına yönelik işgali yöneten eski Albay Muhammet Tanju Poshor'a, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Muhafız Alayı'ndan Genelkurmay Karargahı'na baskına giden ekibin başındaki eski Binbaşı Fedakar Akça ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin emniyetinden sorumlu Köşk Muhafız Komando Birliğinin komutanı eski Binbaşı Osman Koltarla, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda (ÖKK) görevli 8 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar hapis cezası verdi. Cumhurbaşkanı eski başyaveri Ali Yazıcı ile Marmaris'e gitmek için yola çıkan eski yarbay Emin Güven'in yanı sıra sivil imamlar Murat Dayı ve Enver Aygün ile eski ÖKK personellerinin de aralarında bulunduğu 19 sanıktan 16'sına "anayasal düzeni ihlal" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI DAVASI

Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 86 sanığa "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığa da aynı suçtan müebbet hapis cezası verildi. Dönemin TEM Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ı yaralayan Erkan Öktem'in de arasında bulunduğu 86 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Mahkeme, 35 sanığa ise müebbet hapis cezası verdi. "Kasten öldürme" suçundan ayrıca 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Öktem, Turgut Aslan'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıl hapisle cezalandırıldı.

FETÖ darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 245 sanıklı davada dönemin TEM Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ı da yaralayan eski albay Erkan Öktem, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile 9 kişinin şehit edilmesine ilişkin 10 kez, 14 sanık ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

GENELKURMAY ÇATI DAVASI

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili çatı davada, eski orgeneral Akın Öztürk'ün de arasında bulunduğu 17 sanık 141'er kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi eski orgeneral Akın Öztürk, eski tümgeneraller Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, eski tuğgeneraller Hakan Evrim, Ali Osman Gürcan, Erhan Caha, Mehmet Partigöç, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Sürer, eski albaylar Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Fırat Alakuş, Ahmet Özçetin, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Orhan Yıkılkan ve Muhsin Kutsi Barış "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast suçlarından birer, 139 kişiye yönelik "kasten öldürmek" suçundan da 139'ar kez olmak üzere toplam 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan eski albay Osman Kılıç ise "anayasayı ihlal" ve 139 kişiye yönelik "kasten öldürmek" suçundan 140 kez aynı cezaya mahkum edildi. Bu sanıklar 27 defa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 432'şer yıl, Erhan Caha ve Muhsin Kutsi Barış dışındakiler 12 defa "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan 108'er yıl, Caha ve Barış ise bu suçtan 9 kez olmak üzere toplam 81'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan daha önce "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından Muğla'da mahkum edilen eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, 137 kişiye yönelik "kasten öldürmek" suçundan 137 defa ağırlaştırılmış müebbet, 27 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 432 yıl, 12 defa "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan 108 yıl hapse mahkum edildi. Sanıklardan eski albay Muzaffer Düzenli "anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 60 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 62 kez ağırlaştırılmış müebbet, 27 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 432 yıl, 12 defa "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan 108 yıl hapse çarptırıldı.

Eski albaylar Ramazan Gözel ve Doğan Öztürk "anayasayı ihlal" suçundan birer, "kasten öldürme" suçundan da 10'ar kez olmak üzere toplam 11'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 22 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 352'şer, 10 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan da 90'ar yıl hapse çarptırıldı.

Sanıklardan eski yarbay Ertuğrul Terzi "anayasayı ihlal" ve "kasten öldürme" suçundan toplam iki kez, eski yarbay Savaş Kabaklı "anayasayı ihlal" ve 16 kişiyi "kasten öldürme" suçlarından toplam 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Olay tarihinde albay olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaverliğini yapan Ali Yazıcı, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu. Eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilirken eski tuğgeneral Ünsal Coşkun, eski yarbaylar Mehmet Şahin ve Halil Gül "anayasayı ihlal" suçundan birer, 28 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 28'er kez olmak üzere toplam 29'ar kez, eski yarbay Özcan Karacan ise "anayasayı ihlal", 28 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından toplam 30 kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi.

KAHRAMAN ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR DAVASI

FETÖ ihanet girişimi sırasında darbeci Semih Terzi'yi vurarak 15 Temmuz'un seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanıktan 5'i 2 kez, 13'ü ise birer kez "ağırlaştırılmış müebbet" ve "müebbet" hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükçü, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, İsmail Çınar, Mihrali Atmaca, Fatih Şahin, Ahmet Kara, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz ve Mehmet Bilge, Halisdemir'e yönelik "kasten adam öldürme" suçundan birer kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Söz konusu sanıklardan Fatih Şahin, Ahmet Kara, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz ve Mehmet Bilge'ye, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan da birer kez daha "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası verildi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin açılan davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay Ödemiş'e 35 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 323 yıl, eski Binbaşı Ahmet Taştan'a da 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 bin 343 yıl hapis cezası verildi. Şehitler Abdullah Tayyib Olçok ve Erol Olçok'a yönelik "kasten öldürme'' suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Faruk Gençel, Feyzullah Canlı, Feyzullah Tan, Hamza Yıldız, Muhammet Arslanoğlu, Muhammet İlter, Murat Tam, Ozan Tarık Dizer, Sabri Gür ve Soner Yılmaz, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, davada yargılanan 24 sanığa "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "kasten yaralama" suçlarından 56 yıl 6 aydan 3 bin yıla kadar değişen hapis cezası verdi.

FSM KÖPRÜSÜ DAVASI

15 Temmuz darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin davada, "anayasayı ihlal" suçundan 13 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

İBB'Yİ İŞGAL DAVASI

Darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılandığı davada 10 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 31 sanık da müebbet hapse çarptırıldı.

AK PARTİ'Yİ İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI

15 Temmuz'da AK Parti İl Başkanlığı'nın işgal girişimine ilişkin 75 sanık İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Yargılama sonucunda 4 sanık ağırlaştırılmış müebbette, 11 sanık ise müebbet hapse çarptırıldı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NI İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Atatürk Havalimanı işgal girişimi ve 2 kişinin şehit edilmesine yönelik davada eski Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanı Albay Yusuf Özdemir'in de bulunduğu 10 sanık "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. "Anayasayı ihlal" suçundan 43 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davada, 85 sanık "Anayasayı ihlale teşebbüs etmeye yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİNİ İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI

Darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliği'ni işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 87 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 8 kişiyi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

HAVA HARP OKULU DAVASI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada, 8 sanık "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz'da sözde atama listesinde ''İstanbul TRT Müdürü'' olarak geçen eski Albay Hüseyin Ergezen'e "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ergezen'e ayrıca, "Hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 16 yıl hapis cezası veren mahkeme, TRT Genel Müdürlüğüne ait kamu binasına yönelik "cebir ve şiddet kullanarak gece vakti iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan da 9 yıl olmak üzere sanığın toplamda 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Darbe girişimi sırasında İstanbul Valisini derdest etme planını organize eden eski Albay Süleyman Demirci ve Hava Harp Okulu'nun darbe girişimi eylem ve faaliyetleri ile yapılan görevlendirmeleri koordine eden eski Kurmay Binbaşı Ecir Şık'ın yanı sıra sanıklar eski Kurmay Binbaşı Mustafa Serbest, eski Üsteğmen İsa Pek, eski Binbaşı Ümit Lütfi Altıntakan, eski Üsteğmen Sercan Özdemir ve eski Albay Ali Başaran da "Anayasayı ihlal etme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

SAT'ÇILAR VE MAHREM İMAMLARA HAPİS CEZASI

FETÖ Darbe girişimine ilişkin açılan ana davalardan olan Sualtı Taarruz (SAT), Sualtı ve Kurtarma Komutanlıklarında görev yapan 38 asker ile bu personellerden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının 'mahrem imamı' olan 14 sivilin de aralarında bulunduğu 45'i tutuklu 52 sanığın yargılandığı davada, eski Binbaşı Hakan Egemen "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanık aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, eski binbaşılar Murat Çetinkaya ve Tahsin İşlekel'in aralarında bulunduğu 7 sanığı 'Anayasayı ihlal' suçundan müebbet hapse mahkum etti. Heyet, 11 sanığı 'Anayasayı ihlal etmeye yardım' suçundan 12 yıl 6'şar ay, 2 sanığı ise aynı suçtan 13 yıl 4'er ay hapse çarptırdı. Firari 7 sanığın dosyasını ayıran mahkeme diğer sanıklara ise çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırdı.