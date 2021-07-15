Şehit emniyet müdürüne veda

Hakkâri'de polis memuru Nasuh Çulcu tarafından silahla vurularak öldürülen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher İstanbul
'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit müdürün naaşı dün sabah uçakla Yüksekova
'dan İstanbul'a getirildi. Cevher için ilk olarak ailesinin yaşadığı polis lojmanında helallik alındı. Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine şehidin annesi Sevgi, babası Yusuf, eşi Asude Cevher ile kardeşleri Gül Zengin, Hakan Cevher, Levent Cevher, Gülay Cevher Çekem, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Şehidin eşi Asude Cevher, eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin naaşı Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.
KADIN KOMİSERİ DE ÖLDÜRECEKTİ
Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çulcu'nun iddiaya göre kadın komiser yardımcısı E.A.'yı taciz ettiği ve kendisine uyarı veren Cevher'i bu yüzden vurduğu öğrenildi. Çulcu'nun, Cevher'i vurduktan sonra taciz ettiği kadın komiser yardımcısı E.A.'yı da öldürmek için polis evinin içinde elinde silahla koşturduğu sırada kendisini uyaran bir emniyet müdür yardımcısına da silah doğrulttuğu ortaya çıktı. Bu sırada polis memuru Mustafa Koç, Çulcu'yu sol dizinden vurarak etkisiz hale getirdi.
'İNSANLIĞINA ŞAHİDİZ'
İki çocuk babası Hasan Cevher, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdür Yardımcılığı görevindeyken FETÖ'nün Avukatlar Yapılanması'na seri operasyonlar düzenledi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ise İBB Saraçhane Binası önünde darbecilerin karşısında durarak önemli rol oynadı. Onunla birlikte görev yapan polisler, Cevher'in ardından "Güler yüzlülüğüne, kibarlığına, beyefendiliğine, babacanlığına, hakikatli oluşuna, samimiyetine ve insanlığına şahidiz" notunu paylaştı.