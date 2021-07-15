Siyasilerden peş peşe 15 Temmuz mesajları: Vatana hizmet etmek de şehadet de boynumuzun borcudur

"ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİ ŞÜKRANLA YAD EDİYORUZ"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Türkiye'nin egemenliğine vurulmak istenen darbeye karşı, kararın millette olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümünde şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 15 Temmuz, aziz milletimizin demokrasiye inancının ve iradesine sahip çıkışının eşsiz bir örneğidir. O gece bir destan yazan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 15 Temmuz'un tüm Şehit ve Gazilerini rahmet ve şükranla yâd ediyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Bayrağımız için, ezanımız için, bağımsızlığımız için hain cuntacı teröristlere karşı tüm milletimizin topyekûn milli mücadele destanı yazdığı gün; 15 Temmuz! Tüm vatan sathındaki mücadelenin kahramanı olan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 15 Temmuz, tanklara karşı bedenlerini siper eden bir milletin destan yazdığı gecedir. Millet iradesi için mücadele eden, canını ortaya koyan kahraman şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 15 Temmuz, aziz milletimizin tek yürek olarak canı pahasına yazdığı bir destandır. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.