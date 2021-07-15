Son dakika... Başkan Erdoğan şehit yakınları ve gazilere sesleniyor

"'TOPUNUZ BİRDEN GELİN' DİYEREK MEYDAN OKUDUĞUMUZ BİR BAŞKA DESTEN OLMUŞTUR"

Bu nöbetler ülkemizin istiklal, istikbaline göz dikenlere 'topunuz birden gelin' diyerek meydan okuduğumuz bir başka destan olmuştur. İhanet nöbetini FETÖ'nün bırakıp, PKK'nın devraldığı, onun bırakıp DEAŞ'ın devreye girdiği, başkalarının sahne aldığı Türkiye'ye diz çöktürmek, Türk milletini esir etmektir.Her şeyi planlayanlar tek bir şeyi hesaba katmamışlardır; Türk milletinin ülkesini, devletini canı pahasına koruyacağını, göğsünü siper ederek ezanına, bayrağına, meclisine, Cumhurbaşkanına sahip çıkacağını hesap etmemişlerdir. Bir şeyi daha hesap etmemişlerdi, o da 'hesapların üstünde Allah'ın da bir hesabı vardır'. İşte Allah'ın hesabı bütün hesapların üstündeydi. O hesabı bunlar hiç düşünmemişlerdi.

"TÜRKİYE'NİN GEÇİLMEZ OLDUĞU BİR KEZ DAHA GÖRÜLMÜŞTÜR"

TSK'nın, FETÖ'nün veya kendini onların sahibi zannedenlerin Türk Milletinin ordusu olduğunu düşünememişlerdi. Bizim milletimiz her şey bitti denildiği anda adeta küllerinden yeniden doğarak çok daha büyük atılımlar içerisine girmiş millettir. O gece şehitler tepesini boş bırakmamak için sokaklara çıkan, yolları dolduran, darbecileri kovalayanların sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu bir kez daha görülmüştür. FETÖ'cü alçaklar tarafından şehit edilen 251 kardeşimizin her birinin hikayesi vardır. Bunlardan bir tanesi Ömer Halisdemir kardeşimizdir. Yakın çalışma arkadaşlarımdan Erol Olçok, Prof. Dr. İlhan Varank bunlardan bir tanesiydi.

Bizzat tanıştığımız, görüştüğümüz kardeşlerimizden şehitlik makamına uğradıklarımız var. Tek bir damlası bile boşa akmayan bu kanları vatan topraklarına vurduğumuz yeni istiklal mühürleri olarak görüyoruz. Allah şahittir. Milletim de emin olsun ki, eğer o gece darbeciler Marmaris'te veya İstanbul'da karşımıza dikilseydi, şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim. Hava alanındaki on binler oraya şehadet için gelmişlerdi. Nasıl o gece TBMM'ye ulaşabilen milletvekillerimiz 'öleceğiz ama burayı terk etmeyeceğiz' demişlerse. Nasıl Genelkurmay, Meclis, Külliye, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Üsküdar'da, Saraçhane'de vatandaşlarımız şehadet kuyruğuna girmişse, bir millet topyekün kıyama kalkmışsa işte biz de aynı hissiyat içindeydik.

"BU ÜLKE HAİNLERİ, HAİNLERİN ARKASINDA DURANLARI AFFETMEZ"

Önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak, tuzakları birer birer bozarak hedeflerimize yürüyoruz. Şimdi önümüzde 2023 hedefine Cumhur İttifakı olarak son bir hedefimiz var. Onu da aştığımızda ülke ve millet olarak yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye, tarihi boyunca pek çok saldıraya, pek çok tuzağa maruz kalmıştır. Milletimiz için vatanımızı korumak mücadele etmek, adeta bu uğurda şehitler vermek, ekmek yemek su içmek gibi tabi şeylerdir. Bu milletin affetmeyeceği tek bir şey varsa, o da kendi içlerinden çıkan hainlerin ihanetidir. Bu ülke hainleri, hainlerin arkasında duranları da affetmez.

Devleti karanlık vampirlerin emirlerine sunmak için çalışanların affı da olmaz müsadesi de olmaz.