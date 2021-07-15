Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Rize' telefonu: Tüm imkanlarla yanınızdayız...

BAŞKAN TALİMATI VERDİ: 3 BAKAN BÖLGEDE

Erdoğan'ın talimatıyla kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yetkililerle görüştü. Arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan bakanlar sel bölgelerinde incelemelerde bulundu.

YAĞIŞ SÜRECEK

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon merkez ve doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği duyurdu.

Açıklamada, sağanağa bağlı meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kentte yöneticilerde dere yataklarından uzak durulması çağrısında bulundu.