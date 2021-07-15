Son dakika: Hakkari Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i şehit eden Nasuh Çulcu'nun ifadesi ortaya çıktı: Sen karışma müdürüm...

"HASAN MÜDÜR'E 'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEDİM"

Konuşmanın devamında Hasan Cevher'in ensesinden tutarak dışarıya çıkardığını söyleyen Çulcu, "Bu sırada müdür Hasan Cevher de beni ensemden tutarak dışarı sürükledi. Orada bulunan diğer memurlara 'alın bunu karakola götürün' diye talimatlarda bulundu. Hiçbir memur müdahale edemedi. Ben de o sırada tek başıma üst kata çıktım. Bir müddet bekledikten sonra başka bir müdür yanıma geldi. O müdürde bana Hasan Müdür'ün kendisini aradığını ve benim açığa alındığımı söyledi. Bende silahımı çekip, müdürüm sen bu olaya karışma dedikten sonra alt kata indim. Hasan müdürün yanına tekrar giderek 'seni de kendimi de öldüreceğim' dedim. Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kaçmaya çalıştı. Kaçarken de bana küfürler etti. Bu esnada bende arkasından 3 el ateş ettim. Sonra ben dışarı çıkarken polis memurları bana silah doğrultu. Ben de silahımı yere indirip, 'ben size sıkmayacağım siz sıkacaksanız sıkın' dedim. Sonra orada bana silah doğrultan bir memur beni bacağımdan vurdu." dedi.