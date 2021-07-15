Son dakika: Hakkari Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i şehit eden Nasuh Çulcu'nun ifadesi ortaya çıktı: Sen karışma müdürüm...

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Nasuh Çulcu adlı polis memurunun savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Çulcu ifadesinde, "Hasan müdürün yanına giderek 'seni de kendimi de öldüreceğim' dedim. Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kaçmaya çalıştı. Kaçarken de bana küfürler etti. Bu esnada bende arkasından 3 el ateş ettim." dediği ortaya çıktı.
Cevher'i Polisevinde yemek yediği esnada silahla 3 el ateş açarak şehit eden ve olay yerinden kaçtığı esnada görevli polislerce ayağından vurularak yaralı yakalanan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Nasuh Çulcu, .emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
KOMİSER YARDIMCISI İLE GÖNÜL İLİŞKİM VARDI
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan polis memuru Nasuh Çulcu'nun savcılıkta verdiği ifadesinde gönül ilişkisi yaşadığını, rahatsızlık vermediğini söyledi.
"ONURUM VE HAYSİYETİM ZEDELENDİ"
Açığa alınmasının onur ve hasiyetini zedelediğini belirten Çulcu, "Ben emniyette görev yapan başka bir komiserle gönül münasebeti yaşadım. Olayın yaşandığı gün gönül münasebeti yaşadığım kişi amirlerime şikayet etti. Müdür Yardımcısı Hasan Cevher beni yanına çağırarak açığa alındığımı söyledi. Bu sırada bende müdüre gönül ilişkisi yaşadığım kişiye herhangi bir rahatsızlık vermediği belirterek, 'Bu ithamla açığa alınmam onur ve hasiyetimi zedeledi. Açığa alınma durumunda mesnetsiz (dayanıksız) olaydan dosyama işlenecek ve haksız bir şekilde bu durumdan kaynaklı memuriyetten emekli olana kadar sıkıntı yaşayacağım.' dedim.
"HASAN MÜDÜR'E 'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEDİM"
Konuşmanın devamında Hasan Cevher'in ensesinden tutarak dışarıya çıkardığını söyleyen Çulcu, "Bu sırada müdür Hasan Cevher de beni ensemden tutarak dışarı sürükledi. Orada bulunan diğer memurlara 'alın bunu karakola götürün' diye talimatlarda bulundu. Hiçbir memur müdahale edemedi. Ben de o sırada tek başıma üst kata çıktım. Bir müddet bekledikten sonra başka bir müdür yanıma geldi. O müdürde bana Hasan Müdür'ün kendisini aradığını ve benim açığa alındığımı söyledi. Bende silahımı çekip, müdürüm sen bu olaya karışma dedikten sonra alt kata indim. Hasan müdürün yanına tekrar giderek 'seni de kendimi de öldüreceğim' dedim. Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kaçmaya çalıştı. Kaçarken de bana küfürler etti. Bu esnada bende arkasından 3 el ateş ettim. Sonra ben dışarı çıkarken polis memurları bana silah doğrultu. Ben de silahımı yere indirip, 'ben size sıkmayacağım siz sıkacaksanız sıkın' dedim. Sonra orada bana silah doğrultan bir memur beni bacağımdan vurdu." dedi.