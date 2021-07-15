TBMM Başkanı Şentop'tan 15 Temmuz açıklaması: Darbenin en büyük hedeflerinden bir tanesi TBMM'ydi

15 Temmuz'da yaşanan devlet-millet bütünleşmesine dikkat çeken Şentop, "Halk-devlet, halk-siyasi iktidar arasında ne kadar büyük bütünleşme varsa, siyasi iktidar, devlet ne kadar halkı, milleti temsil ediyorsa, halk ne kadar kendine yakın hissediyorsa, siyasi iktidar, devlete o kadar sahip çıkıyor. Türkiye'de tarihe baktığınızda büyük hamleler yaptığımız dönemlerin millet ve devlet bütünleşmesinin en yoğun gerçekleştiği dönemler olduğunu görüyoruz" diye konuştu.