Tercihlerde son 1 gün

5 Temmuz'da başlayan lise tercih dönemi yarın akşam sona erecek. Liselere Geçiş Sınavı
(LGS
) puanıyla öğrenci alan okullara bu yıl 174 bin 160 aday yerleşecek. Kalan 1 milyon 200 bine yakın 8'inci sınıf öğrencilerinin ise bazısı özel okullara kaydolurken büyük bir çoğunluğu da sınavsız öğrenci alan liselere yerleşecek. 5 tercihin yapılabileceği yerel yerleştirmeler de belli önceliklere göre yapılıyor. İşte madde madde o öncelikler:
Öncelikle öğrencinin o kayıt alanında olup olmaması en önemli belirleyici. Yani kendi mahallenizdeki okula daha öncelikle sizi yerleştirmeye çalışıyorlar.
Aynı mahalledeki diğer öğrenciler ile farkınızı ise ortaokul diploma notunuza bakarak belirliyorlar.
Eğer burada da eşitlik varsa geriye doğru 8, 7, ve 6'ncı sınıftaki yıl sonu başarı puanınız kıstas olarak alınıyor.
Bu 3 veride de eşitlik varsa kim daha ön sırada tercih yapmışsa sistem ona öncelik veriyor.
Bu da eşit ise bu sefer doğum tarihi daha yeni olan (daha küçük olan) öğrenci öncelik kazanıyor.
Tüm bu işlemler tamamlanmadan komşu kayıt bölgesindeki öğrencilere geçilmiyor. Bu nedenle tercihlerinizi kendi kayıt bölgenizden yapmanız daha avantajlı olmanız anlamına geliyor. Bunu da kolay görmeniz için kendi kayıt alanınızdaki okullar sistemde yeşil ile renklendirilmiş durumda. Maviler komşu kayıt alanını, kırmızılar da bu ikisinin dışındaki diğer okulları gösteriyor.
LİSENİZİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ?
HERHANGİ
bir okula merkezi ya da yerel olarak yerleşen aday ilk yerleştirme sonrasında yapılacak iki nakil başvuru döneminde daha üst okullara geçebilmek için şansını denemeye devam edebiliyor. Özetle tercihler ve ilk yerleştirme tamamlandıktan sonra hem puanlı hem de adrese dayalı okullarda yerleştiği okuldan memnuniyetsiz adaylar için yeni bir nakil tercih süreci başlamış ve iki haftada tamamlanmış oluyor. Gerek ilk yerleştirme, gerekse nakil sürecinde bir okula yerleşemeyenler için milli eğitim
müdürlüklerinde oluşturulan bir komisyon o bölgedeki yerleşemeyen adayları öğrencinin performansına uygun okullara kaydedebiliyor. Böylece sistemde hiçbir öğrencinin açıkta kalmaması amaçlanıyor.