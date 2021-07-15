Celalettin
İbiş, 15 Temmuz'da Genelkurmay
Başkanlığı önünde açılan ateşte şehit düştü. İ15 Temmuz Derneği
'nin 251 Mektup isimli kitabında yer alan babasına yazdığı mektupta duygularını dile getiren Abdullah Çağrı İbiş şunları kaleme aldı: "Canım babam, ben vatansız kalmamak için babasız kaldım. O gecenin büyük kahramanlardan biri de sendin babam. Abdestini alıp "Ölürsek şehit, kalırsak gazi" diyerek çıktın evden. Vatan, bayrak uğruna canını feda ettin... Adım atmayı bile unutmuş gibiydim. Ama ayağa kalkıp dik durmalıydım. Çünkü kahraman babam şehit olmuştu."