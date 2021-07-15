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Giriş Tarihi: 15.7.2021 20:13

Washington Post'a tam sayfa 15 Temmuz ilanı: FETÖ mensuplarını iade edin ve Türk demokrasisinin yanında durun

Washington Post'a tam sayfa 15 Temmuz ilanı: FETÖ mensuplarını iade edin ve Türk demokrasisinin yanında durun

ABD'deki Türk toplumu, Washington Post gazetesine 15 Temmuz başarısız darbe girişiminde şehit edilenlerin isimlerinin yer aldığı ve ABD yönetimine, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşını Türkiye'ye iade talebinde bulunulduğu ilan verdi.

"Demokrasinin Zaferi" başlığını taşıyan ilanda 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde şehit düşen 251 kişinin isimleri yer aldı. İlanda 15 Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış bir grup FETÖ teröristinin demokratik olarak seçilmiş hükümeti devirmek için Türk halkına silah çektiği ifade edildi.

"FETÖ MENSUPLARINI İADE EDİN"

"Geç gelen adalet, adalet değildir." ifadesinin yer aldığı ilanda, ABD yönetimine, "FETÖ mensuplarını iade edin ve Türk demokrasisinin yanında durun. Terörle mücadelede dayanışmanızı gösterin." çağrısı yapıldı.

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Washington Post'a tam sayfa 15 Temmuz ilanı: FETÖ mensuplarını iade edin ve Türk demokrasisinin yanında durun
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