Washington Post'a tam sayfa 15 Temmuz ilanı: FETÖ mensuplarını iade edin ve Türk demokrasisinin yanında durun

"Demokrasinin Zaferi" başlığını taşıyan ilanda 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde şehit düşen 251 kişinin isimleri yer aldı. İlanda 15 Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış bir grup FETÖ teröristinin demokratik olarak seçilmiş hükümeti devirmek için Türk halkına silah çektiği ifade edildi.

"FETÖ MENSUPLARINI İADE EDİN"

"Geç gelen adalet, adalet değildir." ifadesinin yer aldığı ilanda, ABD yönetimine, "FETÖ mensuplarını iade edin ve Türk demokrasisinin yanında durun. Terörle mücadelede dayanışmanızı gösterin." çağrısı yapıldı.