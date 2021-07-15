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Giriş Tarihi: 16.7.2021 00:41

Yiğidolar 15 Temmuz'da etten duvar ördü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yiğidolar 15 Temmuz'da etten duvar ördü

Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Programı, Kongre Müzesi bahçesinde gerçekleştirildi. Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Yiğidoların 15 Temmuz gecesi cennet vatanı koruşan etten bir duvar ördüğünü söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programına binlerce Sivaslı katıldı. Program saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra İl Müftüsü Yusuf Akkuş şehitler için dua etti.

"15 TEMMUZ'U UNUTMAYACAĞIZ UNUTTURMAYACAĞIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişinin canlı olarak izletildiği programda daha sonra kürsüye gelen Sivas Valisi Salih Ayhan milletin FETÖ'nün yaşattıklarını unutmayacağını belirterek; "15 Temmuz gecesi yaşananları bu millet unutmayacak, unutturmayacak. Tüm Türkiye'de olduğu gibi yiğidolar da cennet vatanını koruyan bir duvar ördü. Allah'ın izniyle hiçbir hainin eli devletimize, milletimizin iradesine uzanamayacaktır" dedi.

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Yiğidolar 15 Temmuz'da etten duvar ördü
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