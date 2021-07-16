136 bin operasyon, 99 bin tutuklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, FETÖ ile ilk günkü azim ve kararlılıkla mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek 5 yılın bilançosu ile ilgili bilgiler verdi.
Bakan Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Şurası açıktır ki; o karanlık gecede milli iradeye ve demokrasiye tasallut eden, karanlık planları sabaha varmadan boşa çıkan FETÖ ve onun arkasındaki güçler, asıl darbeyi, ülkemizin o geceden sonra ortaya koyduğu gelişme, kalkınma ve geleceğini yeniden inşa etme azmiyle almışlardır" ifadesini kullandı. İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'yi daha güvenli bir yer haline getirme yolunda önemli adımlar attıklarını kaydeden Bakan Soylu, "FETÖ ile mücadele kapsamında, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 135 bin 916 operasyon yapılmış, 312 bin 121 gözaltı ve adli makamların kararıyla 99 bin 123 tutuklama gerçekleştirilmiştir" şeklindeki detayları paylaştı.
4 BİN FETÖ'CÜ HÂKİM VE SAVCI İHRAÇ EDİLDİ
Soruşturmalar yargı tarafında da sürdü. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) FETÖ ile irtibat ve iltisakları oldukları gerekçesiyle 118'i eski Yargıtay
üyesi, 39'u ise Danıştay
üyesi olmak üzere toplam 3 bin 966 kişiyi meslekten ihraç etti. 545 hâkim ve savcının soruşturması ise devam ediyor. O isimler arasında meslekten atılan firari eski Savcı Zekeriya Öz
ve Celal Kara
gibi örgüt üyesi isimler de bulunuyor. 17-25 Aralık kumpasını yöneten hâkim ve savcıların da aralarında bulunduğu 290'a yakın isim halen aranıyor.