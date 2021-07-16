15 Temmuz Gazisi Halil Buğlu: “Vatan sevdası denince Aile ikinci sırada kalıyor”

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış olan FETÖ mensupları, emir komuta zincirinin dışına çıkarak, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı olarak darbe girişimine başladığı o karanlık gecenin üzerinden 5 yıl geçti. Yıllar geçse de o günü yaşayanların acıları hala taze. Hain darbecilere karşı verilen şanlı mücadelenin en güzel örneklerinden biri ise Halil Buğlu ve ailesinin yaşadıkları. İstanbul'dan Ankara'ya iş gezisine giden Buğlu, Genelkurmay Başkanlığı'nda darbeye direnirken 17 ve 15 yaşlarındaki 2 oğlu da İstanbul'da vatan nöbetindeydi. Buğlu, o karanlık gecede yaşadıklarını SABAH'la paylaştı.

"ÇOCUKLARIMIZA İYİ BİR GELECEK BIRAKMAK İÇİN SOKAĞA ÇIKTIK"

Gelecek nesle daha iyi bir vatan bırakmak gayesi ile darbeye direndiğini belirten Buğlu: "Bir vatanseverler bir de vatana ihanet edenler var. Hangi safta olduğumuz çok önemli. Bizlerin çok şükür safı belli. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız için sonuna kadar mücadele eden bireyleriz. O gün sokağa çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak için çıktık. Darbelerin bir daha olmaması için mücadele ettik. Rabbim o günleri bizlere bir daha göstermesin. Silivri'de katıldığım bir duruşmada FETÖ'cü vatan hainleri bize, 'biz buradan çıkacağız. Çıktıktan sonra özellikle 15 Temmuz gazilerinden intikamımızı alacağız' demişti. Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin gayretiyle inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bunlara imkan vermemek için 15 Temmuz'u gelecek nesillere de aktarmamız lazım. Biz çocuklarımızı nasıl büyütürsek onlar da o duygularla hayatlarına devam edecek. Onlar da vatan memleket elden giderse neler olacağını bilmelidir" diye konuştu.

"DEMİR BARİKATLARI KIRARAK GENELKURMAY'A GİRDİK"

Halil Buğlu, 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "İstanbul'dan Ankara'ya çalışmaya gelmiştim. Akşam saat 22:00 civarıydı. Uçaklar üstümüzden geçiyordu. Bir anormallik vardı. Çok alçaktan geçiyordu. Üç arkadaş evden çıktık. İnterneti açtığımızda darbe olduğu bilgisi vardı ve sonra reisimizin anonsunu duyduk. Üç arkadaş olarak Ahmet, Yunus ve ben Genelkurmay'ı işgal ettiklerini duyunca oraya gitmeye karar verdik. Gittiğimizde kalabalık bir topluluk vardı. Herkes tekbir getiriyor; 'Vatan bölünmez, Asker kışlaya' diye bağırıyordu. O esnada bir askeri araç, trafik polisinin arabasının üstünden geçti. Bizler, yaklaşık 300 kişiyle Genelkurmay'ın içine girmeye karar verdik. Demir barikatları kırarak girdik. Askerlere, 'Yapmayın sizin anneniz kim? Bizim annemiz kim?' dedik. Askerlerin bir kısmı, 'Abi girmeyin! Burası askeri bölge! Vurulursunuz!' diye bağırıyordu. Bu arada saatler ilerliyordu. İlk atış emrini rütbeli verdi. İlk atış esnasında, bazı kardeşlerim vuruldu. Yaralı kardeşlerimizi Genelkurmay'ın içinden aldık. Bazı kardeşlerimiz yaralı kardeşlerimizi hastaneye yetiştirdi. Bizler tekrar toplanıp tekbir sesleriyle, bayraklarla askerlerin üstüne gittik. Bu arada helikopter üstümüze ses bombası atıyordu. Bizler dağılmadan tekrar toplanıp Genelkurmay'ın içine girdik."

"KANAMAYI DURDURUN SONRA AMELİYAT EDERSİNİZ"

Helikopterden gelen kurşunla yaralanan Buğlu, konuşmasına şu sözler devam etti: "Saat 03:00 gibiydi. Genelkurmaydaki rütbeli 'Ateş serbest' diyerek anons geçti. Helikopterden yapılan ateş esnasında yerden seken mermi parçası, karnıma isabet etti. Vurulmak nasıl bir duygu anlamadım. Ayağa kalktım. Vurulduğumu bilmiyordum. Yaralananlara yardım etmeye çalışacaktım. Sağ ayağımı tutamıyordum. 'Yere düştüm ya ondandır' dedim. Birkaç adım attım. Vatandaşın biri 'Abi sen vurulmuşsun' deyince anladım. Beni alelacele 5-6 kişi hemen taksiye koydular. Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin aciline girince, baktım, benden ağır hastalar var. Orada asistanın bir tanesine dedim ki: 'Ben sizleri fazla meşgul etmeyeyim. Kanamayı durdurun, dikin. Sonra gelir, ameliyat edersiniz.' Asistan kardeşim göreve yeni başlamış. Heyecanlı bir şekilde bize müdahale etti."

"2 OĞLUM ASKERİYENİN ÖNÜNDE NÖBETTEYDİ"

"Eve geldiğimde sabah ezanı okunuyordu. Telefonla arkadaşlarımı aradım. 'Durum ne' diye sordum. Arkadaşlar, 'Hâlâ mücadele devam ediyor fakat büyük ölçüde darbe bastırıldı' dediler. Haberi duyunca rahatladım. Çocuğum, eşim beni arıyor. Başıma bir şey gelmiş mi diye merak ediyorlar. 17 yaşındaki ve 15 yaşındaki oğlumla birlikte Beylikdüzü'ndeki askeriyenin önünde nöbet tutuyorlarmış. Onlar da benden saklıyorlar. Ben onlara 'İyiyim, bir şey yok' dedim. Ne mutlu ki vatan sevdası denince, anne, baba, evlat; bunlar ikinci sırada kalıyor. Çocuklarımın ve eşimin durumumdan 5 gün haberleri olmadı. Ameliyat oldum, mermi parçasını çıkardılar. Daha sonra rahatladım. Sonra gece nöbetlerine başladık. Ardından İstanbul'a döndüm."