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Haberler Gündem Haberleri 16 Temmuz koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 16 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 16.7.2021 18:52 Son Güncelleme: 16.7.2021 18:52

16 Temmuz koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 16 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

16 Temmuz koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 16 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Dünya genelinde 1 yıldan fazla süredir etkilerini gösteren covid-19 pandemisiyle ilgili “corona virüsü son dakika” başlığı altında güncel korona son durum verileri duyurulmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre koronavirüs testi yaptıran 7 bin 304 kişi pozitif sonuç çıkmasının ardından tedavi edilmeye başlandı. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları öğrenilmek istenerek 16 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusuna cevap aranıyor. 16 Temmuz koronavirüs tablosu ile corona virüsü son dakika vaka sayısı-vefat eden sayısı detayları.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 16 Temmuz koronavirüs tablosu bilgileri merak konusu oluyor. Ülkemizde ve dünyada 1 seneden fazla süredir etkilerini sürdüren ve çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan covid-19 virüsüyle ilgili, Türkiye'de tespit edilen ilk vakadan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu verileri "16 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 16 Temmuz koronavirüs tablosu ile birlikte bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.

16 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı son dakika 16 Temmuz koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları henüz paylaşılmadı. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden 16 Temmuz korona son durum verileri açıklandığında burada yer alacak.



14 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 6 bin 907

VEFAT SAYISI: 43

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 063

14 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 6 bin 907

VEFAT SAYISI: 43

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 063

13 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 6 bin 285

VEFAT SAYISI: 46

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 162

12 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 404

VEFAT SAYISI: 49

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 506

11 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 261

VEFAT SAYISI: 37

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 242

10 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 530

VEFAT SAYISI: 37

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 217

9 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 670

VEFAT SAYISI: 59

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 126

8 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 171

VEFAT SAYISI: 48

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 012

7 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 160

VEFAT SAYISI: 52

İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 636

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16 Temmuz koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 16 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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