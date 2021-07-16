Akıncı gökyüzüne 15 Temmuz’u çizdi

Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA
(Taarruzi İnsansız Hava Aracı), 15 Temmuz
'un yıldönümünde, FETÖ'cü hainlere göğsünü siper eden şehit ve gazileri farklı bir etkinlikle andı.
Çanakkale Saros Körfezi'nde eğitim uçuşu yapan AKINCI S-1 izlediği rotayla "15" rakamı ile "hilal" çizdi. "baykarsavunma" Instagram hesabından yapılan paylaşımda ise "15 Temmuz'da göğsünü siper ederek hainlere geçit vermeyen tüm şehit ve gazilerimize rahmet ve saygıyla" ifadesi kullanıldı.
İRTİFA REKORU KIRMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde 38 bin 39 feete (11 bin 594 metre) çıkarak irtifa rekoru kıran AKINCI, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Çorlu
Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yürütülen test faaliyetleri, 3 adet Bayraktar AKINCI TİHA prototipi ile sürdürülüyor.
2021 yılı içinde ilk teslimatların gerçekleştirilmesinin planlandığı AKINCI projesinde seri üretim süreci devam ediyor. Seri üretimin ilk uçakları olan ve Çorlu'ya intikal eden AKINCI S-1 ve S-2 ile test faaliyetleri sürdürülüyor. Diğer seri üretim modellerinin entegrasyon çalışmaları ise Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde yürütülüyor.
İSTANBUL HAVALİMANI KULESİ TÜRK BAYRAĞINA BÜRÜNDÜ
İstanbuL Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağına büründü. İstanbul Havalimanı İşletmesi İGA'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Demokrasimize sahip çıkan milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Türkiye geçilmez" ifadelerine yer verildi.