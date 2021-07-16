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Giriş Tarihi: 16.7.2021 11:39 Son Güncelleme: 16.7.2021 11:39

Almanya'daki sel felaketinde son durum: Almanya’daki sel felaketi hangi şehirde, nerede, kayıp ve ölü sayısı kaç oldu?

Almanya'daki sel felaketinde son durum: Almanya’daki sel felaketi hangi şehirde, nerede, kayıp ve ölü sayısı kaç oldu?

Almanya’da yaşanan sel felaketinde can kaybı sayısı yükseliyor. Şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketi ardından kayıp sayısının bin 300 olarak kayıplara geçmesinin ardından bilanço her dakika daha da büyüyor. Telefon hatları çalışmadığı için ülkenin batısında çok sayıda kişiye halen ulaşılamıyor. “Almanya’daki sel felaketi nerede, hangi şehirde, kayıp ve ölü sayısı kaç oldu?” şeklindeki sorular gündemi yakından takip edilen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Almanya’daki sel felaketinden gelen son dakika gelişmeleri…

Almanya'da yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle binlerce vatandaşın kayıp olduğu bilgisi geldi. Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükselirken, kayıp sayısı bin 300 olarak açıklandı. Gelen bilgilere göre telefon hatlarının çalışmadığı bildirilmiş ve bazı sel bölgelerinin dış dünyayla bağlantısının tamamen kesildiği ifade edilmişti.

Yaşanan felakete ilişkin gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar "Almanya'daki sel felaketi nerede, hangi şehirde, kayıp ve ölü sayısı kaç oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Almanya'dan gelen son dakika haberinin detaylar….

Almanya felaketi yaşıyor! Sel ve su baskınlarında 81 ölü

Almanya'da batısında şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükselirken, kayıp sayısı bin 300 olarak açıklandı.

Almanya felaketi yaşıyor! Sel ve su baskınlarında 81 ölü


Almanya'nın batısını etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Rheinland-Pfalz eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükselirken, can kayıplarının 30'u ise Kuzey Ren-Vestfalya'da kaydedildi. Rheinland-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölgesinde yetkililere göre bin 300 kişiden haber alınmazken, telefon hatlarının çalışmadığı için çok sayıda kişiye halen ulaşılamıyor. Evlerini kaybedenler komşularına, hastanelere ve bölgedeki otellere yerleştirildi.

Almanya felaketi yaşıyor! Sel ve su baskınlarında 81 ölü


Selin vurduğu bölgelerde cadde ve sokaklar su altında kalırken, araçlar da suya gömüldü. Ağaçların yerinden söküldüğü sel bölgelerinde bazı semtlerin ise dış dünyayla bağlantısı tamamen kesildi. Felaketten en çok etkilenen bölgelerden biri olan Ahrweiler'de ise birkaç ev tamamen çöktü. Federal Teknik Arama ve Kurtarma Kurumu (THW), Rheinland-Pfalz'da can kayıplarının selden ve evlerin çökmesinden kaynaklandığını, Kuzey Ren-Vestfalya'da ise su baskınlarının ölüme yol açtığını belirtti. Almanya'nın batısına 48 saatte metrekareye 148 kilogram yağışın düştüğünü belirten Alman Meteoroloji Kurumu (DWD) ise son 200 yılın en yoğun yağışının meydana geldiğini açıkladı.

Almanya felaketi yaşıyor! Sel ve su baskınlarında 81 ölü

SELİN VURDUĞU BÖLGELERDE YARALAR SARILIYOR

Selin vurduğu iki eyalete, birçok eyaletten teknik ve insani yardım gönderilerek yaraların sarılmasına başlandı. Sel bölgelerinden mümkün olduğunca uzak durulmasını isteyen polis, birçok karayolunun trafiğe kapalı olduğunu belirterek, tahliye edilenlerin bölgeye dönmemeleri ve kurtarma ekiplerine yardımcı olmalarını istedi.

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Almanya'daki sel felaketinde son durum: Almanya’daki sel felaketi hangi şehirde, nerede, kayıp ve ölü sayısı kaç oldu?
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