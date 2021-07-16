Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Temmuz'un yıl dönümünde toplu taşımaları ücretsiz yapmaması tepki çekti

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi ve "Vatandaşlarımızın etkinliklere rahatça gelmesi gerekirken 15 Temmuz gün boyu vatandaşlarımızdan ulaşımın ücretli olduğuna dair şikayetler aldık" dedi.

Fatih Ünal; Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO Genel Müdürlüğü) yetkililerinin kendisine 'Bugün bayram değildir' şeklinde savunma yaptığını söyledi.

Fatih Ünal, Ankara'nın şanlı direnişin merkez üssünün Ankara olduğunu belirterek, "5 yıl önce bugün askeriye içerisine çöreklenmiş teröristlerin darbe ve işgal girişimi büyük bir kahramanlık örneği gösterilerek püskürtülmüştü. Bu direnişin en önemli merkezi ise Ankara'dır. Ankaralılar o gece tek bir yürek olup saldırılara göğsünü siper etmiş ve 15 Temmuz Demokrasi Bayramının asıl kahramanları olmuşlardır" ifadelerini kullandı.

Fatih Ünal, 15 Temmuz'da gün boyu Ankaralılardan şikayetler aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde aldığımız kararlar gereğince 15 Temmuz Demokrasi Bayramı'nda toplu ulaşımın ücretsiz olması, vatandaşlarımızın etkinliklere rahatça gelmesi gerekirken gün boyu vatandaşlarımızdan ulaşımın ücretli olduğuna dair şikayetler geldi"

"EGO'nun savunması: 'Bugün bayram değildir.' Şikayetler üzerine EGO yetkililerinden bilgi istedim. Bana verilen cevap ise, bugünü bayram olarak değerlendirmediğimiz için ulaşımı ücretsiz düşünmedik olmuştur.' Halbuki önceki yıllarda ücretsiz olan toplu ulaşımın bugünde ücretsiz olması gerekirdi. Alınan bu tasarruf Ankaralıların bugünkü etkinlik alanlarına ulaşımını engellemiştir."

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Mansur Yavaş oybirliği ile alınan meclis kararını ne hikmetse uygulamamışlardır. Bu yanlış uygulamayı Ankaralıların takdirine ve bilgisine sunuyorum."