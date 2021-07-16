Son dakika: Ankara Emniyeti mahrem yapılanmaya darbe

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik mücadelesine aralıksız devam ediyor. Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleşen operasyonlar sonucu gözaltına alınan 772 kişiden 137'si etkin pişmanlıktan yararlandı. Şüphelilerce beyan edilen 2 bin 668 kişiden 627'si FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilerek suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla Fetullahçı terör örgütüne ağır darbe vurmaya devam ediyor. Ankara emniyeti Mayıs ve Haziran aylarında FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik ardı ardına operasyon düzenledi.

Ankara Emniyeti birimleri Emniyet Genel Müdürlüğü , Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı içine sızan mahrem FETÖ'cülere yönelik peş peşe operasyonlar düzenledi.

Emniyetin mahrem yapılanmasın yönelik düzenlenen 3 operasyonda 78 kişi gözaltına alındı. Kara Kuvvetlerinin mahrem yapılanmasına yöneli güvenlik güçlerinin operasyonun da 32 kişi gözaltına alındı. Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik 3 operasyon gerçekleştirilirken 107 kişi gözaltına alınırken Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

GÜVENLİK BİRİMLERİNİN MAHREM YAPILANMASINA DARBE



Ankara Emniyeti sadece güvenlik birimlerine sızan mahrem FETÖ'cülere yönelik operasyonlar gerçekleştirmedi. FETÖ'nün kamu kurumlarına sızan üyelerini de deşifre etmeyi başardı.

KAMUDA GİZLENEN FETÖ'CÜLER TEK TEK ORTAYA ÇIKARILIYOR



Emniyet güçleri Maliye Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 11 kişiyi gözaltına alırken diğer kurumlara yönelik gerçekleştirerek 4 operasyonda 405 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara Emniyetinin gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 772 kişiden 137'si etkin pişmanlıktan yararlandı. Şüphelilerce beyan edilen 2 bin 668 kişiden 627'si FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilerek suç duyurusunda bulunuldu.